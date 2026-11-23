(Adnkronos) – Istigazione a delinquere e apologia di reat, con l’aggravante dell’utilizzo di Facebook e Instagram. Un ventenne marocchino è stato perquisito dalla sezione anti-terrorismo della Digos di Bologna per diffusione di contenuti jihadisti in rete. Il 20enne è stato individuato dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna (Cosc), nell'ambito delle attività di controllo sulla propaganda fondamentalista che realizza costantemente. Il giovane gestiva diversi profili social, dove pubblicava e ricondivideva contenuti di rilevanza investigativa. Sebbene dalla perquisizione domiciliare e personale, eseguita dalla Digos lo scorso 18 novembre, non siano emersi oggetti penalmente rilevanti, le ricerche informatiche sui dispositivi elettronici hanno invece confermato la presenza di richiami alla "shahada", ovvero la professione di fede islamica, al "tawhid", principio dell’unicità di Dio, nonché brani del genere "nasheed", cioè composizioni vocali di carattere religioso frequentemente presenti anche nella produzione propagandistica di ambienti estremisti. I dispositivi sono stati sequestrati e il 20enne è tuttora oggetto di indagini, in fase preliminare.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)