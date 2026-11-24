ROMA (ITALPRESS) – Il titolare della Farnesina Antonio Tajani in una telefonata con il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha espresso preoccupazione per le recenti operazioni militari nella Libia orientale rivendicate dal governo ucraino.

Il ministro ha ribadito al suo collega ucraino “quanto sia fondamentale per l’Italia continuare a lavorare per evitare l’espansione del conflitto con la Russia anche nel Mediterraneo – spiega la Farnesina in una nota -. Per l’Italia è necessario il rispetto della sovranità della Libia e continuare a lavorare per la stabilità, l’unità e la sovranità del paese, confermando pieno sostegno italiano all’azione dell’Onu”.

Tajani ha confermato al suo interlocutore che “l’azione diplomatica italiana continuerà a sostenere la difesa dell’Ucraina in un percorso che porti a una pace giusta e duratura”.

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