Tutti i bonus della manovra, della card anziani alla casa. Agevolazioni e incentivi per giovani, donne e Mezzogiorno

Un bonus per ogni esigenza. Dai salari dei giovani alla salute degli anziani una pioggia di incentivi mirati, in manovra, punta a tamponare le emergenze. Contributi, agevolazioni e voucher spesso finanziati per un solo anno, ma chiamati a dare un segnale di attenzione e una risposta immediata – seppure parziale – ai problemi. Ecco i principali bonus della legge di bilancio 2027.

CARD salute – 300 euro all’anno per le spese sanitarie per i pensionati con più di 75 anni, solo per il 2027.

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – Sale a 12mila euro la soglia Isee per la prestazione universale per anziani non autosufficienti, esclusivamente per il prossimo anno.

APE SOCIALE. Confermata fino al 31 dicembre 2027 la pensione anticipata a 63 anni e 6 mesi per alcune categorie di lavoratori: tra queste, disoccupati, caregiver, persone con invalidità e lavoratori impegnati in mansioni gravose.

BONUS MAMME – Le lavoratrici con due figli ottengono 100 euro al mese fino al decimo compleanno del secondogenito. Per chi ha tre o più figli il beneficio resta fino ai 18 anni del minore. C’è un limite di reddito di 40mila euro.

FONDO NUOVI NATI – Presso l’Inps 100 euro all’anno fino a 18 anni.

VOUCHER BABYSITTER – Per i genitori lavoratori autonomi arrivano 500 euro al mese per tre mesi al termine del periodo di congedo di maternità o paternità.

FAMIGLIE NUMEROSE – Contributo fino a 385,71 euro per le famiglie con almeno quattro figli per la spesa del bollo auto su navette da 6-9 posti con potenza fino a 133 kilowatt.

BUONO SCUOLA PER LE PARITARIE. Resta anche per il prossimo anno il contributo fino a 1.500 euro per la frequenza delle scuole paritarie ammesse.

ECOBONUS, SISMABONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI. Anche nel 2027 le detrazioni sono al 50% per l’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili. Salta la riduzione degli incentivi prevista dalla manovra 2026.

BONUS ELETTRODOMESTICI – Viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2027.

BONUS MOBILI. C’è la detrazione del 50% per gli acquisti effettuati nel 2027 fino a un massimo di 5mila euro di spesa.

INCENTIVO A POSTICIPARE LA PENSIONE. Anche nel 2027 ci saranno più soldi in busta paga per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma continuano a lavorare.

LAVORATORI DEL TURISMO. Trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario festivo, dal primo gennaio al 30 settembre 2027.

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI, MAMME E MEZZOGIORNO. Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2027 le deduzioni per le aziende. Gli incentivi sono potenziati se i neoassunti sono giovani (fino al 140%) e lavoratrici madri (fino al 180%).

BONUS SALARI GIOVANI. Imposta dell’1% sugli incrementi di stipendio fino a 2.500 euro per gli under 30 con redditi non oltre i 28mila euro per il 2027.

BONUS STABILIZZAZIONE. Incentivo per le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2027.

BONUS FRINGE BENEFIT – Sale a 2.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit per i lavoratori fino a 30 anni di età.