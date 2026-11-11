Skoda Kodiaq PHEV: debutta il nuovo ibrido plug-in da 272 CV

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Skoda amplia la gamma Kodiaq introducendo una nuova motorizzazione ibrida plug-in da 200 kW, equivalenti a 272 CV, destinata agli allestimenti Laurin & Klement e RS. Una soluzione che combina prestazioni elevate e possibilità di viaggiare quotidianamente utilizzando esclusivamente l'energia elettrica. Il sistema propulsivo abbina un quattro cilindri 1.5 TSI evo2 da 177 CV a un motore elettrico da 116 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio con capacità netta di 19,7 kWh. La potenza complessiva della Skoda Kodiaq PHEV raggiunge 272 CV, mentre l'autonomia in modalità elettrica supera i 100 chilometri, consentendo di affrontare numerosi spostamenti senza utilizzare il motore termico. La batteria supporta inoltre la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, caratteristica che amplia le possibilità di utilizzo anche durante i viaggi. La nuova motorizzazione è proposta con due allestimenti distinti, sviluppati per soddisfare esigenze differenti. La Kodiaq Laurin & Klement rappresenta l'interpretazione più raffinata del SUV, con un equipaggiamento che privilegia comfort, materiali e tecnologia. La dotazione comprende sedili anteriori ventilati con funzione massaggio, rivestimenti estesi in pelle nera oppure tabacco, cerchi in lega da 19 pollici e finiture esterne specifiche. Di serie figurano sistemi avanzati di assistenza alla guida e al parcheggio, tra cui Remote Park Assist, Trained Parking e telecamere Area View a 360 gradi.

La Kodiaq RS, invece, enfatizza il carattere dinamico attraverso paraurti dedicati, cerchi da 20 pollici, freni maggiorati e sospensioni a controllo elettronico. L'abitacolo introduce sedili sportivi ad alto contenimento, volante specifico, inserti carbon-look e rivestimenti in materiale sintetico scamosciato. Parallelamente, Skoda aggiorna le omologazioni delle motorizzazioni mild hybrid e plug-in hybrid di Kodiaq, oltre al mild hybrid della Superb Wagon, adeguandole alla normativa Euro 7. Per le versioni mild hybrid, la potenza passa da 150 a 160 CV.

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