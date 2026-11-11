Santa Caterina. Agatino Macaluso motiva la sua astensione per le variazioni di bilancio in seno alla Fua: “Nessun intervento finanziato e nessun progetto presentato per Santa Caterina”

SANTA CATERINA. Sulla proposta di variazione di bilancio in seno alla FUA il consigliere comunale di minoranza Agatino Macaluso ha espresso voto di ASTENSIONE, prendendo atto dei pareri favorevoli espressi dagli organi tecnici e dal Revisore dei Conti. Un voto che ha inteso motivare politicamente. “La mia posizione – ha spiegato – non nasce da una contestazione della regolarità contabile dell’atto, bensì da una valutazione politica e territoriale: nell’elenco degli interventi finanziati non risulta alcuna opera destinata a Santa Caterina Villarmosa. La distribuzione degli stanziamenti riferiti al triennio 2026–2028 evidenzia infatti un quadro che merita una riflessione:

CALTANISSETTA – € 11.452.752,59

SAN CATALDO – € 3.761.674,91

ENNA – € 2.321.819,22

DELIA – € 1.578.903,90

SERRADIFALCO – € 1.490.000,00

SOMMATINO – € 999.701,12

SANTA CATERINA VILLARMOSA – € 0,00

Nessun intervento finanziato e nessun progetto presentato, secondo quanto emerso nel corso della seduta. Un dato che non può passare inosservato, soprattutto se consideriamo che la FUA dovrebbe rappresentare uno strumento di crescita condivisa, nel quale ogni Comune deve poter contribuire alla programmazione e beneficiare delle opportunità disponibili. Nel corso del dibattito è stato riferito che l’assenza di interventi per Santa Caterina sarebbe riconducibile alla mancanza di progettualità da parte della precedente Amministrazione Ippolito.

Una spiegazione che – secondo Macaluso – merita di essere presa in considerazione, ma che, a mio avviso, non può esaurire la questione. Ritengo infatti necessario comprendere quali siano state le effettive scelte di programmazione, se vi siano stati interventi valutati ma successivamente esclusi, quali opportunità siano ancora percorribili e, soprattutto, quali iniziative si intendano intraprendere per evitare che il nostro Comune rimanga nuovamente ai margini delle future assegnazioni. La mia astensione vuole quindi rappresentare una posizione di attenzione e responsabilità, con la richiesta di maggiore chiarezza sulle scelte compiute e di un impegno concreto affinché Santa Caterina possa recuperare il terreno perduto. Un aspetto che desidero sottolineare riguarda la collaborazione istituzionale che si è manifestata durante la seduta.

La mia dichiarazione di voto è stata condivisa e sottoscritta anche dal collega Alessandro D’Agostino, rappresentante della maggioranza comunale di Santa Caterina Villarmosa, mentre io siedo tra i banchi della minoranza. Credo che questo sia un segnale importante. Le differenze politiche e amministrative che legittimamente caratterizzano il confronto all’interno del nostro Consiglio comunale non devono necessariamente trasformarsi in divisioni quando si tratta di rappresentare il nostro territorio in sedi sovracomunali. Possiamo avere idee differenti, esercitare ruoli diversi e mantenere posizioni politiche distinte, ma davanti alle opportunità di sviluppo e agli interessi della nostra comunità dobbiamo essere capaci di trovare una sintesi. È questo lo spirito con cui intendo svolgere il mio mandato all’interno della FUA”.