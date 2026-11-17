Sarà l’autopsia, prevista per oggi, a chiarire le cause della morte di Stellario Lo Presti, 54 anni, deceduto venerdì scorso nel quartiere Giostra, a Messina, dopo una lite tra due nuclei familiari. La Procura di Messina ha disposto l’esame medico-legale, affidato al medico legale Alessio Asmundo, per fare luce sulle circostanze del decesso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo durante il concitato episodio, forse colto da un malore. Nonostante l’intervento dei soccorsi, è morto poco dopo. La vicenda si è verificata in una traversa nei pressi dell’isolato 13 di viale Giostra. All’origine della lite vi sarebbero contrasti di natura familiare tra due nuclei, uno residente a Giostra e l’altro nella zona del Cep. Gli agenti delle Volanti hanno identificato le persone presenti e avviato i primi accertamenti. Le indagini sono condotte anche dalla Squadra Mobile, che sta raccogliendo le testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. L’autopsia dovrà fornire elementi decisivi per stabilire le cause del decesso e verificare l’eventuale collegamento con la lite. (ITALPRESS).