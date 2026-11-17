All’alba di oggi alcune squadre dei Vigili del fuoco di Palermo sono intervenute in viale Regione Siciliana, altezza svincolo di Bonagia direzione Trapani, per un autocarro che ha subito il distacco del semirimorchio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Le operazione di recupero e messa in sicurezza del semirimorchio sono state complesse a causa della posizione del mezzo. Il personale dei vigili del fuoco, tramite l’utilizzo dell’autogru, è riuscita a spostare il il mezzo e a liberare la sede stradale. L’intervento si è concluso intorno le ore 8. Tuttavia, a causa dei danni subiti dal manto stradale, una corsia rimane chiusa in attesa del ripristino in corso. (Ter/Adnkronos)