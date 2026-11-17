CALTANISSETTA. Ormai, nel momento in cui viene celebrata messa da don Carmelo Carvello all’interno della Chiesa di Santa Rita in contrada Pisciacane, loro sono due presenze assidue. Si può dire che anche le gattine hanno la loro religiosità, dal momento che le due gattine (Rituccia e Ritina) partecipano alla Santa Messa che si celebra nella chiesetta di Santa Rita.

Lo fanno in maniera composta, nei loro spazi e senza dare fastidio o problemi a nessuno: si concedono di tanto in tanto qualche miagolio, ma è il loro modo di cantare al buon Dio. Le due gattine ormai si sono ben integrate nel contesto religioso e la loro partecipazione non passa mai inosservata a quanti partecipano alla Santa Messa.

Seguono ogni fase della messa, sono sempre attente, non gli sfugge nulla; e spesso le si vede, prima che inizi la messa, appollaiate in qualche sedile in attesa che la Santa Messa inizi. I fedeli le hanno ribattezzate Rituccia e Ritina in onore di Santa Rita, e loro non mancano mai di onorare il nome che portano con la loro partecipazione alle messe che si celebrano nella chiesa di contrada Santa Rita Pisciacane.