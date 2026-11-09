Serie A1 femminile, Ct Palermo ai playout da quarta classificata. I ragazzi battono in casa il Tc Rungg per 4-2 e chiudono al 3° posto il girone.

Dalle tre finali consecutive disputate tra il 2023 ed il 2025 all’incubo playout da quarta classificata del girone. La regular season si è chiusa in modo amaro per la squadra di serie A1 femminile del Ct Palermo battuta per 4-0 sul rosso indoor del Tc Rungg. La formazione palermitana chiude il girone al 4° posto a pari punti, 6, con il Tc Parioli ma le romane (finite terze) hanno vinto complessivamente un incontro in più nelle sei gare del girone 2. In semifinale vanno quindi Tc Rungg e Società Canottieri Casale. Il Ct Palermo disputerà il 22 e 29 novembre i playout contro il Tc Cagliari di Nuria Brancaccio e Tyra Grant con lo svantaggio del ritorno che si terrà in Sardegna.

Da segnalare che questa sfida, lo scorso novembre, aveva messo in palio un posto per la finale scudetto di Torino (vittoria del Ct Palermo a Cagliari al doppio di spareggio).

Oggi a Bolzano, sconfitte la mancina olandese Arantxa Rus, alla prima stagionale con la casacca del Ct Palermo, best ranking Wta n. 41, dalla spagnola di 27 anni Angela Fita Boluda, 217 al mondo. Sempre in singolare, battute anche Giorgia Pedone e la trentina Angelica Moratelli ad opera della veronese Camilla Zanolini e della giocatrice del vivaio bolzanino Verena Meliss.

Epilogo non positivo nemmeno nel doppio dove Moratelli ed Anastasia Abbagnato sono state battute da Meliss e Zanolini.

Testa adesso ai playout dove saranno schierabili, oltre alle giocatrici del vivaio palermitano, anche Moratelli e le due straniere Yasmine Mansouri e Lian Tran. Non ci saranno Rus e Martina Trevisan poichè non hanno messo a referto i due gettoni che occorrono per disputare le fasi successive.

Possiamo invece definire un impresa quella compiuta dal team maschile impegnato sempre con il Tc Rungg davanti al proprio pubblico. E’ arrivata una vittoria per 4-2, nonostante l’assenza di Gabriele Piraino. Il Ct Palermo chiude il girone al 3° posto e sfiderà ai playout (22 novembre in trasferta, 29 novembre in casa) una tra Ct Crema, Match Ball Siracusa e Tc Borgotrebbia, squadra di Piacenza.

A dare i punti della vittoria agli uomini guidati da Davide Cocco e Luigi Brancato sono stati Luca Potenza che ha sconfitto al tie break del 3° set Enrico Dalla Valle che l’aveva battuto poche settimane fa proprio su questi campi al torneo Challenger 50 e il tedesco Adrian Oetzbach che ha superato Maximilian Figl.

Niente da fare, sempre in singolare, per i giovani ragazzi del vivaio palermitano Paolo Carroccio e Nino Trinceri.

Nei due doppi, prestazioni magistrali di Potenza – Carroccio e Oetzbach con il 19enne Riccardo Surano, coppie entrambe vittoriose al matchtiebreak. Se fosse finita 3-3, il Ct Palermo avrebbe concluso il girone al 4° posto.

Nei playout, tornerà disponibile Gabriele Piraino e potrà essere schierato da giocatore italiano il top 100 Marco Trungelliti. I due capitani potranno contare anche sul francese Dan Added e sullo spagnolo Dali Blanch Medina.

Sesta giornata serie A1 femminile

Tc Rungg – Ct Palermo 4-0

Angela Fita Boluda b. Arantxa Rus 6-2 6-1

Camilla Zanolini b. Giorgia Pedone 6-4 6-1

Verena Meliss b. Angelica Moratelli 6-3 6-4

Camilla Zanolini – Verena Meliss b. Anastasia Abbagnato – Angelica Moratelli 7-5 5-7 10-7

Sesta giornata serie A1 maschile

Ct Palermo – Tc Rungg 4-2

Luca Potenza b. Enrico Dalla Valle 7-6 4-6 7-6

Adrian Oetzbach b. Maximilian Figl 6-3 6-3

Niccolò Toffanin b. Paolo Carroccio 6-1 6-3

Marco Bortolotti b. Antonino Trinceri 6-3 6-1

Luca Potenza – Paolo Carroccio b.Enrico Dalla Valle Niccolò Toffanin 6-4 4-6 10-8

Riccardo Surano – Adrian Oetzbach b.Marco Bortolotti – Alexander Weis 2-6 7-5 10-