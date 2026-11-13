A scuola di inclusione: gli studenti  dell’Hodierna delle quinte classi della sede di Mussomeli a teatro per il musical “The Prom”

MUSSOMELI – Un’importante giornata all’insegna della cultura, della cittadinanza attiva e del rispetto reciproco quella vissuta giovedì 12 novembre dagli studenti delle classi quinte della sede di Mussomeli. Gli alunni delle sezioni V A AFM, V A SIA, V A Turismo e V A CAT si sono recati a Caltanissetta, presso lo storico Teatro Regina Margherita, per assistere alla messa in scena del celebre musical “The Prom”. L’iniziativa, inserita a pieno titolo nei progetti PTOF “Legalità” e “Hodierna tra cinema e teatro”, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso formativo ed educativo dell’istituto. L’evento è stato fortemente voluto e promosso dalla Prof.ssa Marilena Felce e dalla vicepreside Prof.ssa Giovanna Milazzo, da sempre impegnate nel proporre ai ragazzi occasioni di crescita che vadano oltre la didattica tradizionale, trasformando l’arte e lo spettacolo in potenti strumenti di riflessione sociale. Attraverso il linguaggio coinvolgente ed empatico del teatro musicale, “The Prom” affronta tematiche attuali e delicate come l’inclusione, il superamento dei pregiudizi e l’accettazione dell’altro. Valori cardine che l’istituto, guidato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Maria Cumella, intende trasmettere con forza ai giovani prossimi al diploma, affinché diventino cittadini consapevoli, aperti e solidali. L’uscita didattica, valida a tutti gli effetti come attività di Educazione Civica, ha visto una partecipazione attenta ed entusiasta da parte degli studenti, accompagnati nel corso della giornata dai docenti Marilena Felce, Giovanna Milazzo, Giuseppe Lo Conte, Fabrizio Russo e La Placa.