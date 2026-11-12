Via D’Amelio, Procura di Caltanissetta: “documenti occultati e distrutti”

“Sin dai primi accertamenti si e’ registrato una – apparentemente ingiustificata – preoccupazione da parte di De Gennaro, sia per la presente indagine, che nel settembre 2023 era stata in parte resa nota a seguito delle perquisizioni disposte a carico dei componenti della famiglia di Arnaldo La Barbera, sia sull’andamento del processo ‘Depistaggio’ in corso presso il Tribunale di Caltanissetta“. E’ quanto scrive il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, nell’ambito delle indagini sul depistaggio legato alla strage di via D’Amelio e alla misteriosa scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.

“Sono stati infine raccolti molteplici elementi dai quali e’ possibile desumere che lo stesso De Gennaro, secondo la Procura, avvertito circa determinati dettagli inerenti alla presente indagine, si sia fattivamente adoperato, sempre secondo la procura di Caltanissetta – avvalendosi oltre che dell’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli, di un altro suo strettissimo collaboratore, Francesco Pacetto, gia’ Ispettore di Polizia e presumibilmente in servizio al DIS (su quest’ultimo punto vi sono accertamenti in corso), ora in pensione -, al fine di impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni alla procura di Caltanissetta. Vi sono altresi’ elementi, sempre a livello di concreta ipotesi, circa una ulteriore condotta messa in atto sempre da De Gennaro il quale, avvalendosi questa volta di un’altra sua fedele collaboratrice, Donatella Peruzzi – anche lei in forza al DIS – avrebbe celato della documentazione, appositamente meglio occultata all’indomani delle predette perquisizioni del settembre 2023; documentazione solo in parte recuperata dai militari del R.O.S. (ritrovata poiche’ era stata, per una fortuita contingenza, rubata da ignoti nel corso dell’indagine) riguardante, tra le altre cose, anche atti giudiziari e articoli di stampa afferenti all’arresto di Salvatore Contorno nel 1989. Cio’ sarebbe avvenuto anche in relazione alla distruzione di altra documentazione che, secondo gli stessi interessati, sarebbe particolarmente delicata. Per questi motivi, sono stati sottoposti a perquisizione i locali nella disponibilita’ di Giovanni De Gennaro, Donatella Peruzzi, Massimo Carnicelli, Salvatore Contorno, Francesco Pacetto e altri soggetti a vario titolo vicini al citato De Gennaro. E’ quasi superfluo sottolineare che le persone sopra indicate non sono indagate per il reato di strage, ribadendo che le suindicate perquisizioni sono state effettuate in un procedimento a carico di ignoti per la strage di via d’Amelio”.