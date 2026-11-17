SANTA CATERINA. In attesa delle tradizionali Vampe di Santa Caterina, il Comune di Santa Caterina Villarmosa, insieme alla Pro Loco Santa Caterina Villarmosa APS, invita tutta la cittadinanza a collaborare per la buona riuscita della manifestazione. Il contributi di tutti e di ognuno viene considerato prezioso per mantenere viva questa bellissima tradizione.

L’appuntamento è per martedì 24ovembre in piazza Mercato. Qui sarà possibile conferire legna, rami e materiali naturali idonei alla combustione. E’ vietato conferire plastica, rifiuti e materiali inquinanti. Dopo di che chiunque desideri contribuire è invitato a segnalare la propria disponibilità, così da organizzare al meglio la raccolta.