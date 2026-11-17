VALLELUNGA. E’ stato pubblicato l’avviso per la partecipazione alla manifestazione “Sapori d’Autunno”. Lo hanno reso noto l’assessore Silvio Zuzzè e la sindaca Rosa Izzo. L’ iniziativa “Sapori d’ Autunno” è una manifestazione turistica ed enogastronomica in programma per sabato 28 novembre con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio, le attività produttive locali e favorire l’incremento turistico.

L’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione, in qualità di espositori. Gli interessati possono presentare istanza inviando una richiesta con le seguenti modalità:

– a mezzo mail all’indirizzo info@comune.vallelunga.cl.it

– a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune.

L’istanza deve indicare i dati anagrafici ed il recapito telefonico del richiedente, il tipo di attività che intende promuovere nello stand, ed essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Sarà assegnato ad ogni espositore uno spazio con relativo punto luce, dove esporre le proprie opere o prodotti e offrire eventuali degustazioni. L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 20.11.2026.