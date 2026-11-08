San Cataldo. Il 15 novembre nella sede della Fondazione Casa dei Fanciulli c’è l’incontro “Insieme a Francesco, il primo italiano”

SAN CATALDO. Il prossimo 15 novembre, presso la sede della Fondazione Casa dei Fanciulli di San Cataldo, alle ore 17,30 l’associazione Incontriamoci in Biblioteca, la Rettoria san Francesco di San Cataldo e il Rotary di San Cataldo organizzano l’incontro ” Insieme a Francesco, il primo italiano “.

Parteciperanno tutta una serie di artisti, attori, letterati e musicisti che avranno modo di sottolineare come proprio Francesco è stato colui che ha dato il suo contributo fondamentale allo sviluppo di quella che è poi divenuta la lingua italiana.

L’incontro infatti non sarà solo un momento di riflessione sulla figura storica, spirituale e poetica di San Francesco — riconosciuto come uno dei padri fondatori della lingua e dell’identità italiana — ma una vera e propria festa dell’arte in tutte le sue sfumature. La serata vedrà infatti la partecipazione straordinaria di un ricco parterre di ospiti: artisti, attori, letterati e musicisti si alterneranno per offrire al pubblico letture, performance teatrali, interventi culturali ed esibizioni musicali ispirate ai valori di pace, fraternità e bellezza legati al Santo di Assisi.