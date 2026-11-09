San Cataldo, il Consiglio Comunale definisce nuove linee guida per l’inclusione sociale e la gestione finanziaria dell’Ente

La più recente seduta del Consiglio Comunale, che si è svolto il 6 novembre, ha visto l’approvazione di una serie di provvedimenti volti a modernizzare l’azione amministrativa, con un forte accento sulla sostenibilità ambientale e sul sostegno alle fasce più fragili della popolazione.La seduta si è aperta con un’analisi dettagliata dell’efficacia dei servizi istituzionali. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione del nuovo servizio di riscossione GEFIL, con l’obiettivo di ottimizzare i capitolati d’appalto a tutela del contribuente, e al coordinamento delle procedure relative alla “Carta dedicata a te”, in linea con le direttive statali INPS.Il confronto si è poi esteso a diverse criticità locali: è stata esaminata la situazione della lungodegenza ospedaliera e l’attivazione delle Case di Comunità, sottolineando la necessità di integrare gli investimenti strutturali con un potenziamento del personale sanitario. Sono stati inoltre monitorati gli interventi di manutenzione stradale, la governance dell’IPAB e l’erogazione del servizio idrico, affinché sia pienamente rispondente alla carta dei servizi. Infine, è stato auspicato un costante coordinamento tecnico per i lavori di riqualificazione dell’atrio del Palazzo Municipale.Un punto centrale della seduta ha riguardato l’attuazione della Legge 166/2016 per il contrasto allo spreco alimentare. Il consiglio ha approvato a larga maggioranza (13 favorevoli, un astenuto) la proposta di istituire un tavolo tecnico permanente che coinvolga terzo settore, produttori locali e scuole. L’obiettivo è creare una strategia alimentare locale strutturata, integrando Criteri ambientali minimi (CAM) negli affidamenti per mense e catering, valorizzando così i prodotti biologici a filiera corta.In linea con questa visione di responsabilità sociale, l’aula ha anche approvato all’unanimità dei presenti l’introduzione di clausole sociali nei contratti pubblici. La misura mira a incentivare l’occupazione di giovani under 36, la parità di genere e l’inclusione delle categorie protette. L’amministrazione avvierà un’istruttoria tecnico-giuridica, in coordinamento con il Centro per l’impiego, per definire un regolamento trasparente che valorizzi le competenze professionali senza creare oneri burocratici eccessivi.È stata discussa poi la proposta di implementazione della Carta europea della disabilità (European disability card) per semplificare l’accesso ai servizi e alla cultura per i cittadini con disabilità. Nonostante l’impegno dell’Amministrazione a collaborare con la Consulta della disabilità, la proposta non è stata approvata in seduta (7 favorevoli e 7 astenuti).Le proposte sullo spreco alimentare, introduzione di clausole sociali nei contratti pubblici e la disability card, sono state presentate dal consigliere del gruppo “Riprendiamoci la Città”, Giampiero Modaffari.Sul piano amministrativo-contabile, il consiglio ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato per l’esercizio 2025, supportato dai pareri favorevoli della commissione competente e del collegio dei revisori dei conti. È stata inoltre deliberata una variazione di bilancio necessaria per l’adeguamento delle risorse a seguito della definizione di contenziosi legali passati in giudicato.La seduta si è conclusa con l’impegno a modernizzare il regolamento di contabilità del comune. Poiché l’attuale normativa gestionale è ormai obsoleta, è stato concordato un percorso di revisione per dotare l’amministrazione di uno strumento più attuale e funzionale, che sarà elaborato d’intesa tra la commissione bilancio e i revisori dei conti.”