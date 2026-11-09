Bloccato un drone che portava droga e cellulari nel carcere di Agrigento. SAPPE: “Plauso al personale sempre in emergenza”

Oltre 600 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, marijuana e hashish, un drone con accessori, telefoni cellulari, schede SIM, caricabatterie e altro materiale di interesse investigativo. È il bilancio di una brillante operazione di polizia giudiziaria condotta nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia Penitenziaria di Agrigento, che ha consentito di contrastare un tentativo di introduzione di droga e dispositivi illeciti all’interno del carcere di contrada Petrusa. A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che esprime il proprio apprezzamento per l’intervento e denuncia, ancora una volta, il crescente fenomeno dei traffici illeciti nelle carceri italiane.

Secondo la ricostruzione, un uomo originario della provincia di Catania è stato segnalato all’autorità giudiziaria perché, in concorso con un altro soggetto ancora in corso di identificazione, sarebbe stato impegnato nella conduzione di un drone. I due si sarebbero posizionati nelle campagne adiacenti all’istituto penitenziario con l’obiettivo di introdurre, attraverso il velivolo, il materiale successivamente sequestrato. L’operazione conferma la crescente capacità delle organizzazioni criminali di utilizzare strumenti tecnologici per alimentare i mercati illeciti all’interno degli istituti penitenziari, dove la diffusione della droga rappresenta un problema sempre più preoccupante. Un fenomeno sul quale da tempo i Procuratori della Repubblica di diverse città italiane hanno richiamato l’attenzione, sollecitando interventi straordinari per contrastare l’introduzione di stupefacenti, armi e telefoni cellulari.

“Ci congratuliamo con le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria di Agrigento per questa importante operazione, che dimostra ancora una volta l’altissimo livello di professionalità, il senso del dovere e la capacità investigativa del Corpo”, dichiara Donato CAPECE, segretario generale del SAPPE. “Il contrasto ai traffici illeciti nelle carceri è diventato una vera e propria emergenza. Le organizzazioni criminali continuano a sfruttare ogni possibilità per introdurre droga e dispositivi di comunicazione, alimentando circuiti illegali che producono ingenti guadagni e compromettono la sicurezza degli istituti. In questo contesto, la Polizia Penitenziaria è chiamata a svolgere un lavoro straordinario, spesso in condizioni difficili, con organici insufficienti, carenze tecnologiche e turni di servizio particolarmente gravosi”.

Capece sottolinea come i risultati ottenuti dagli operatori siano il frutto di uno straordinario spirito di Corpo, dell’abnegazione e di un impegno che spesso supera i normali limiti della resistenza fisica e psicologica: “Non possiamo, tuttavia, continuare a chiedere agli agenti di fronteggiare ogni emergenza facendo affidamento esclusivamente sul sacrificio personale, sulla professionalità e sul senso di responsabilità. La sicurezza penitenziaria non può essere affidata soltanto alla capacità degli operatori di supplire alle carenze del sistema”.

Il segretario generale del SAPPE richiama quindi la necessità di interventi urgenti e strutturali da parte dell’Amministrazione penitenziaria e del Governo: “Se si vuole davvero innalzare il livello di sicurezza delle carceri italiane, bisogna mettere la Polizia Penitenziaria nelle condizioni di lavorare con organici adeguati, strutture idonee, strumenti tecnologici avanzati e una corretta classificazione e assegnazione dei detenuti. Occorre rafforzare le attività di prevenzione, dotare gli istituti di sistemi efficaci per contrastare l’utilizzo dei droni e impedire l’introduzione di droga e telefoni, sostenendo concretamente il lavoro di chi ogni giorno garantisce la legalità”.

“Il SAPPE – conclude Capece – rinnova il proprio plauso al personale di Agrigento per il prezioso risultato conseguito. Il loro impegno rappresenta un esempio concreto di professionalità e dedizione al servizio dello Stato. Ma è indispensabile che a questo straordinario lavoro seguano risposte altrettanto concrete: la sicurezza del carcere comincia dalla capacità dell’Amministrazione di prevenire, e non soltanto di gestire, l’emergenza. La Polizia Penitenziaria merita rispetto, risorse e strumenti adeguati per continuare a essere un presidio fondamentale di legalità e sicurezza”