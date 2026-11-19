SAN CATALDO. La società Cesare Battisti di San Cataldo ha organizzato una gita sociale all’insegna della Cultura e della convivialità. Grande meraviglia tra le strade ed i monumenti della bella Assoro, borgo medievale dove i servizi della Pro Loco hanno aperto le porte all’ex badia di Santa Chiara attualmente sede del Municipio con annesso Museo dello zolfo e documentazione fotografica della vita dei minatori nei cinque siti minerari che hanno caratterizzato l’economia del luogo fino agli anni 70 del secolo scorso.

Grande stupore per la meravigliosa Basilica di San Leone, Chiesa Madre del comune di Assoro risalente al dodicesimo secolo che custodisce al suo interno opere di pregio come il crocifisso ligneo attribuito ad Antonello Gagini le reliquie di Santa Petronilla paramenti sacri e sovrapposizioni di stili che rendono il luogo suggestivo è di grande bellezza. La visita si è conclusa al convento di Santa Maria degli Angeli nel punto più alto del paese con all’interno gli affreschi risalenti al periodo in cui ha ospitato i frati francescani ed I ritrovati ambienti risalenti al 1200 un affascinante Chiostro è una vista spettacolare della campagna siciliana.

La comitiva ha consumato il pranzo in allegria nella vicina Nissoria per proseguire nel pomeriggio alla volta di Agira sede della Sagra della tipica “Cassatella”. La permanenza tra le specialità culinarie e artigianali tipiche è stata la conclusione di una bellissima giornata. La comitiva è stata accompagnata dal Presidente Aldo Saetta dal segretario Angelo ilardo è dai consiglieri Patrizia Lazzara, Giuseppe Urso e Rosario Privitera.