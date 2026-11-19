SAN CATALDO. E’ ufficialmente partita la raccolta firme per il potenziamento dell’Ospedale Maddalena Raimondi di San Cataldo. Il Comitato che sta portando avanti questa importante iniziativa ha avviato il tam tam del caso, considerato che è importante aderire in gran numero ad una iniziativa forte promossa a tutela e salvaguardia del diritto alla salute nel proprio territorio.

“Occorre la partecipazione di tutti – è stato ricordato – Ogni firma conta, ogni adesione è un segnale importante, ogni cittadino può contribuire a dare forza a questa richiesta!.

È possibile firmare presso:

* Lumiere

* DAM – Lounge Bar

* Gran Caffè Italia

* ⁠Harlem Bar

I cittadini sono invitati, oltre che a partecipare, anche a coinvolgere amici, familiari e conoscenti.