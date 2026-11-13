Rugby, serie B. Palermo/Nissa, prima in casa: domenica alle 12 arriva il IV Circolo Benevento

Il morale è alto, la determinazione è quella delle grandi occasioni e la voglia di lasciare il segno davanti al proprio pubblico è alle stelle. Dopo la convincente prova di maturità sfoderata a Trepuzzi – che ha immediatamente cancellato il passo falso dell’esordio stagionale sul campo del Messina – la franchigia Palermo/Nissa si prepara a vivere il suo primo, attesissimo impegno casalingo nel campionato nazionale di Serie B.

Domenica mattina, con fischio d’inizio fissato alle ore 12, il rettangolo di gioco del “Tenente Onorato” di Palermo farà da teatro alla sfida contro il IV Circolo Benevento, un avversario storico con cui condividere valori di lealtà e un sano spirito di competizione.

La squadra arriva all’appuntamento con la giusta consapevolezza, forte di una settimana di lavoro intenso e mirato. A fare il punto sulla marcia d’avvicinamento al match è l’estremo e vice capitano Max Di Fiore: «Ho visto i ragazzi con il morale risollevato a Trepuzzi dopo il passo falso di Messina all’esordio. Sicuramente siamo tutti volenterosi e desiderosi di confrontarci con i nostri amici del IV Circolo», sottolinea Di Fiore. Sul fronte della preparazione e della gestione del gruppo, il vice capitano evidenzia la compattezza del gruppo: «Durante la settimana siamo stati tutti concentrati e, nonostante qualche infortunio, siamo riusciti a mantenere un buon numero di presenze che ci ha permesso di allenarci al meglio».

Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria, Di Fiore ammette che la battaglia di Trepuzzi ha lasciato qualche strascico ma rassicura sullo spirito del gruppo: «Domenica abbiamo purtroppo registrato qualche infortunio, ma l’infermeria si è quasi svuotata; resta qualcosa inevitabilmente da sistemare, ma tutti i ragazzi sono determinati a recuperare il prima possibile e desiderosi di tornare in campo».

Il fattore campo rappresenta da sempre un’arma in più per la franchigia, e in vista dell’esordio casalingo la chiamata a raccolta per il pubblico delle grandi occasioni è d’obbligo. La fusione d’intenti e di identità tra Palermo e Caltanissetta si riflette anche sugli spalti, in un abbraccio ideale che unisce l’intera isola nel segno della palla ovale. «Le nostre partite in casa sono ormai famose per il numeroso pubblico che ci sostiene ogni volta che scendiamo in campo nel palermitano – conclude Max Di Fiore lanciando la volata alla sfida –. Sono sicuro che anche questa domenica, considerato che sarà per noi l’esordio casalingo in Serie B, il calore e il sostegno dei nostri tifosi saranno ancora più forti rispetto a qualsiasi altra partita, considerando anche la franchigia con la Nissa, perché siamo sicuri che anche da Caltanissetta arriveranno a Palermo per sostenere la squadra!!».