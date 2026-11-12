RAM Rampage arriva in Europa

(Adnkronos) –

RAM amplia la propria presenza europea con il Rampage, un pickup compatto progettato per combinare capacità di carico, comfort automobilistico e prestazioni. Il modello introduce una proposta che si colloca tra i pickup tradizionali e i SUV premium, puntando sulla versatilità quotidiana. Lungo 5.028 mm e largo 1.886 mm, RAM Rampage utilizza una struttura monoscocca con sospensioni indipendenti e schema multilink posteriore, soluzioni pensate per privilegiare maneggevolezza e comfort stradale. Il cassone misura 1.450 mm in lunghezza, offre una capacità di 980 litri e permette di trasportare un Europallet. La portata raggiunge 1.015 kg, secondo la motorizzazione. Entrambe le versioni adottano un cambio automatico a nove rapporti, trazione integrale 4×4 on-demand, funzione 4WD Low e Hill Descent Control. La gamma comprende due interpretazioni differenti. Il Rampage Rebel privilegia robustezza e funzionalità, adottando un motore turbodiesel da 2,2 litri capace di sviluppare 200 CV e 450 Nm. La dotazione comprende pneumatici All-Terrain su cerchi da 17 pollici e protezioni esterne dedicate all'utilizzo fuoristradistico. La versione R/T esprime invece il carattere sportivo del modello attraverso un propulsore 2.0 turbo benzina da 272 CV e 400 Nm. Le prestazioni dichiarate comprendono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e una velocità massima di 220 km/h. L'assetto è ribassato di 10 mm, mentre cerchi da 19 pollici e scarico sportivo completano la caratterizzazione dinamica. La capacità di carico raggiunge 750 kg. All'interno, Rampage propone sedili in pelle regolabili elettricamente, touchscreen da 12,3 pollici, strumentazione digitale da 10,3 pollici e impianto audio Harman Kardon. La sicurezza comprende sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, tra cui cruise control adattivo, mantenimento della corsia e frenata automatica d'emergenza.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)