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Prevenire complicanze del diabete di tipo 2, al Senato confronto su nuove strategie di cura

AdnKronos

Prevenire complicanze del diabete di tipo 2, al Senato confronto su nuove strategie di cura

Mar, 10/11/2026 - 17:34

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(Adnkronos) – Prevenire il diabete di tipo 2, riconoscere in anticipo i rischi e garantire ai pazienti cure più accessibili e coordinate. Sono questi i temi al centro dell’incontro istituzionale "Diabete oggi: prospettive e sfide", che si è svolto oggi pomeriggio al Senato, in vista della Giornata mondiale del diabete. L’iniziativa, promossa dal senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, medici, ricercatori, associazioni di pazienti e operatori del settore sanitario. L'obiettivo è individuare soluzioni concrete per migliorare la prevenzione e l'assistenza alle persone con diabete di tipo 2 in Italia. Negli ultimi anni è cambiato il modo di affrontare questa malattia. Il diabete, infatti, non riguarda soltanto i livelli di zucchero nel sangue, ma coinvolge anche la salute del cuore, dei reni e del metabolismo. Per questo è importante considerare la salute della persona nel suo insieme e intervenire sui diversi fattori di rischio, come glicemia alta, pressione arteriosa e colesterolo. Individuare questi problemi in anticipo e tenerli sotto controllo può aiutare a prevenire o rallentare complicanze anche gravi, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo il peso sul Servizio sanitario nazionale. La sfida per la sanità è quindi riuscire a riconoscere le persone a rischio prima che la malattia provochi danni importanti. Per farlo servono più prevenzione, diagnosi tempestive e un sistema di assistenza capace di mettere in rete medici di famiglia, specialisti, farmacie e servizi sanitari sul territorio. Un ruolo importante può essere svolto anche dalle farmacie territoriali, che rappresentano un punto di riferimento vicino ai cittadini. La distribuzione dei farmaci per il diabete e il coinvolgimento delle farmacie possono contribuire a rendere più semplice l'accesso alle cure e a garantire una maggiore continuità nell'assistenza. Questa strategia è in linea con le indicazioni europee dell'Eu Safe Hearts Plan, il piano che punta a rafforzare la prevenzione delle malattie cardiovascolari e a individuare precocemente i principali fattori di rischio.  Durante l'incontro sono stati individuati alcuni obiettivi prioritari: rafforzare la prevenzione e la diagnosi precoce, migliorare la collaborazione tra medici di famiglia e specialisti, valorizzare il ruolo delle farmacie e delle strutture territoriali e utilizzare le nuove terapie e le tecnologie digitali per migliorare l'assistenza. Tra le priorità anche garantire a tutti i pazienti le stesse opportunità di accesso alle cure, favorire il rispetto delle terapie prescritte e coinvolgere maggiormente le associazioni di pazienti nelle decisioni sulle politiche sanitarie. Sono intervenuti Raffaella Buzzetti, past president della Società italiana di diabetologia (Sid) e presidente della Fondazione Diabete e Ricerca Sid; Michele Pellegrini Calace, segretario nazionale di Federfarma, e Fabiano Marra, presidente di Diabete Italia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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