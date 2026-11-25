La commissione del Viminale per la tutela dei pentiti e dei testimoni di giustizia si riunirà nel pomeriggio di oggi e valuterà la possibilità di riattivare il programma di protezione per l’ex pentito Totuccio Contorno, dopo il clamore mediatico innescato dall’inchiesta di Caltanissetta e la morte dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. L’ex pentito è fuori dal programma dal 1996. Secondo quanto si apprende, alla base della valutazione non ci sarebbero elementi di pericolo attuali ma la rivalutazione del rischio a lui collegato nasce dal fatto che negli atti dell’inchiesta di Caltanissetta sarebbero contenuti i riferimenti relativi al luogo in cui vive l’ottantenne.

L’ex pentito “non è stato trasferito, ho parlato anche ieri con la moglie. Si trova nel luogo dove vive da tempo” ha detto l’avvocato Salvino Grego, difensore del collaboratore di giustizia in merito ad alcune indiscrezioni di stampa secondo le quali Contorno sarebbe stato spostato dalla casa nel viterbese per motivi di sicurezza. “Se fosse avvenuto sicuramente ne avrei avuto notizia o lui mi avrebbe chiamato” ha aggiunto.