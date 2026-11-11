Polestar Formula 2030: la sportiva elettrica che anticipa il futuro

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Polestar presenta Formula 2030, una concept car elettrica che anticipa il futuro stilistico del marchio svedese. Sviluppata sotto la direzione di Philipp Romers, rappresenta un'evoluzione del linguaggio estetico della Casa, combinando proporzioni sportive, soluzioni aerodinamiche e un abitacolo profondamente innovativo. La Polestar Formula 2030 misura 4.680 mm di lunghezza, 2.021 mm di larghezza e appena 1.350 mm di altezza, con un passo di 2.780 mm. Le proporzioni sono quelle di una sportiva a quattro porte, caratterizzata da cofano allungato, abitacolo arretrato e cerchi da 22 pollici. Il frontale introduce un'evoluzione dei fari Dual Blade, destinati a influenzare la prossima Polestar 2, prevista nel 2027. Al posteriore debutta invece la firma luminosa Single Blade, accompagnata da un'ala centrale e da un diffusore aerodinamico. Tra le soluzioni più particolari figurano il tergicristallo verticale singolo e un sensore LiDAR retrattile, che emerge quando vengono utilizzate le funzioni di guida autonoma. L'interno è progettato attorno al conducente, con un innovativo display HyperDIM curvo da 20 pollici fissato al piantone dello sterzo. Il touchscreen centrale da 12,2 pollici cambia posizione in funzione della modalità selezionata: Performance, Normal oppure Autonomous.

In modalità sportiva, volante e strumentazione si avvicinano al guidatore, mentre nella configurazione autonoma l'abitacolo assume un'impostazione maggiormente orientata al comfort. Polestar reintroduce inoltre otto comandi fisici personalizzabili, affiancati dall'integrazione dell'intelligenza artificiale Google Gemini.

I quattro sedili individuali utilizzano supporti gonfiabili capaci di adattarsi automaticamente alla corporatura degli occupanti. La carrozzeria adotta la colorazione Nitrogen, caratterizzata da superfici tono su tono e dettagli Swedish Gold. L'attenzione alla sostenibilità emerge nell'impiego di materiali riciclati, compositi di origine biologica e acciaio a basse emissioni. Le portiere ad apertura contrapposta eliminano il montante centrale, facilitando l'accesso all'abitacolo.

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