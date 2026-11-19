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Pia Balotelli prossima star della pallavolo? La figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico ha fatto il suo debutto nel mondo della pallavolo con la maglia che riporta il cognome della mamma e il numero del papà: 'Fico 45'. La figlia dell'ex coppia gioca nella 'Volley World Blu' di Napoli, dove milita nell'Under 15 nel ruolo di schiacciatrice. La mamma e showgirl ha mostrato tutto il suo sostegno per la figlia sui social: "Sei la mia pantera", ha scritto. Proprio recentemente Raffaella Fico, ospite a La volta buona, ha parlato del suo rapporto con Mario Balotelli. La showgirl ha raccontato che, nonostante la fine della relazione, tra loro è rimasto un rapporto sereno. Quando ne hanno la possibilità trascorrono del tempo insieme, soprattutto per i compleanni della figlia: "Alcune volte non è riuscito a venire, ma quando può viene stiamo insieme, facciamo la foto insieme. Ma noi abbiamo un rapporto bellissimo".

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