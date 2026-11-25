(Adnkronos) – Per la prima volta nella storia della Scala di 'Otello', il protagonista non avrà il volto dipinto di nero. E' questa la novità del nuovo allestimento dell'opera di Giuseppe Verdi che inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala il prossimo 7 dicembre. Una scelta che segna il superamento della tradizione della blackface e che assume un particolare significato proprio nell'anno in cui ricorrono cinquant'anni dalla storica inaugurazione del 1976, quando il Moro di Venezia era interpretato da Plácido Domingo con il volto annerito e la Prima scaligera debuttò sugli schermi della Rai. "Apriamo la stagione con un'opera che ha fatto la storia della Scala, qui ha debuttato nel 1887 ed esattamente 50 anni fa, con l''Otello' diretto da Carlos Kleiber e la regia di Franco Zeffirelli, la Rai iniziava a trasmettere la serata del 7 dicembre", ha ricordato il sovrintendente Fortunato Ortombina. "La forza di 'Otello' trascende il colore della pelle", ha aggiunto, sottolineando il senso della scelta compiuta per la nuova produzione. Sul podio salirà Myung-Whun Chung, al suo ritorno alla Scala nella veste di direttore musicale, alla guida dell'Orchestra e del Coro del teatro. La regia è affidata a Damiano Michieletto, con scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti, luci di Alessandro Carletti e drammaturgia di Mattia Palma. Protagonisti Brian Jagde nel ruolo di Otello, Eleonora Buratto come Desdemona e Luca Salsi nei panni di Jago. L'abbandono del trucco scuro rappresenta un aggiornamento significativo nella storia della rappresentazione del personaggio verdiano. Per lungo tempo, infatti, la caratterizzazione di Otello è passata anche attraverso l'annerimento della pelle degli interpreti bianchi. Una pratica oggi progressivamente superata dai maggiori teatri internazionali, sia per ragioni artistiche e tecniche, sia per la consapevolezza del suo legame con una tradizione di rappresentazioni razziste. Negli Stati Uniti il termine blackface richiama in particolare i Minstrel Show, spettacoli nei quali attori bianchi si dipingevano il volto di nero per ridicolizzare le persone afroamericane, contribuendo alla diffusione di stereotipi e pregiudizi razziali. Una pratica che rende particolarmente delicato il ricorso a questo tipo di trucco anche nella rappresentazione di un personaggio come Otello. La discussione sull'aspetto del Moro ha radici antiche. Già nel 1819, in occasione delle recite dell''Otello' rossiniano al Teatro della Pergola di Firenze, erano state sollevate obiezioni all'uso di scurire la pelle dell'interprete. Accanto a considerazioni filologiche sull'origine e sulla carnagione del personaggio, emergevano allora anche argomentazioni apertamente razziste, come l'idea che Desdemona non potesse innamorarsi di un uomo nero. Nel corso del Novecento il trucco è rimasto una consuetudine teatrale, ma è stato progressivamente abbandonato con l'evoluzione delle tecniche sceniche e la diffusione delle riprese televisive e cinematografiche. Nel mondo dell'opera il cambiamento è arrivato più tardi rispetto al teatro di prosa e al cinema. Tra le tappe più significative, l'abbandono della pratica all'English National Opera dalla fine degli anni Novanta e la produzione del Metropolitan di New York del 2015, con Aleksandrs Antonenko senza trucco scuro. La Scala, che ha visto nascere 'Otello' il 5 febbraio 1887 sotto la direzione di Franco Faccio, con Francesco Tamagno protagonista, ha ospitato l'opera 26 volte tra nuove produzioni e riprese, per un totale di 185 rappresentazioni. L'edizione del 1976, diretta da Kleiber e firmata da Zeffirelli, resta una delle più celebri: accanto a Domingo cantavano Mirella Freni e Piero Cappuccilli. Il nuovo allestimento mette dunque in relazione due momenti della storia scaligera: da una parte la produzione che contribuì a consolidare il mito televisivo della Prima, dall'altra una lettura che rinuncia a un elemento visivo divenuto culturalmente problematico. Non cambia la centralità del personaggio, ma il modo di rappresentarne l'identità e la diversità. Per Brian Jagde si tratta della seconda inaugurazione consecutiva, dopo 'La forza del destino' nel 2024. Eleonora Buratto debutta invece nella serata del 7 dicembre, mentre Luca Salsi è già stato protagonista di diverse inaugurazioni scaligere. (di Paolo Martini)

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