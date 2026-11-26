Ancora una brillante operazione di polizia giudiziaria messa asegno dai Carabinieri di Enna. Sei soggetti tratti in arresto per furto aggravato e ricettazione ad Assoro.

L’operazione conferma l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio e l’altissimo livello di preparazione dei lavoratori in uniforme chiamati quotidianamente a tutelare la legalità e il tessuto economico ennese. La Segreteria Provinciale di Enna del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) esprime il più vivo plauso e profonda stima nei confronti dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) della Compagnia Carabinieri di Enna per la brillante e tempestiva operazione di servizio portata a termine nelle scorse ore. Con straordinaria solerzia, prontezza di riflessi ed elevata efficienza operativa, gli operanti sono riusciti a trarre in arresto sei soggetti originari del catanese, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato in concorso e ricettazione. I malviventi erano stati sorpresi intenti ad asportare dei mezzi agricoli all’interno di un’azienda situata nel territorio del comune di Assoro; nonostante il tentativo didarsi alla fuga per eludere il controllo, la rapidità d’azione e la determinazione dei Carabinieri hanno permesso successivamente di bloccarli e assicurarli alla giustizia nonché di recuperare la refurtiva, sventando un grave danno economico al titolare dell’aziendache ha attivato i soccorsi giunti nell’immediatezza. «Desideriamo rivolgere i nostri più sentiti complimenti ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Centrale Operativa per la virtuosa gestione delle pattuglie e delle emergenze, per la professionalità, il coraggio e lo spirito di sacrificio dimostrati ancora una volta sulcampo», dichiara la Segreteria Provinciale NSC di Enna. «Un plauso che estendiamo all’intero Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, che sotto una guida attenta ed efficace sta dimostrando un costante impegno e una spiccata capacità di risposta alle esigenze di sicurezza della cittadinanza e delle attività produttive della nostra provincianonostante le riconosciute carenze di personale per le quali ilsindacato si batte oltre alle tante circostanze che possano influire nelmiglioramento delle condizioni degli operatori dell’Arma a tutti ilivelli, ciò a loro beneficio oltre che a quello della cittadinanza stessa». La Segreteria Provinciale di Enna del Nuovo Sindacato Carabinieri