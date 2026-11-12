Nvidia, Jensen Huang si dimette da Ceo: a Colette Kress ruolo ad interim

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Jensen Huang si è dimesso da amministratore delegato e presidente di Nvidia e ha lasciato il consiglio di amministrazione con effetto immediato. Lo ha annunciato la società in una nota. Le dimissioni arrivano dopo le indiscrezioni emerse nella notte su una seconda presunta relazione extraconiugale di Huang, questa volta con una dirigente del gruppo alle sue dirette dipendenze, ﻿Kimberly Powell, vicepresidente della divisione dedicata alla sanità. Stando a fonti anonime citate dal 'New York Times', Huang e Powell, entrambi sposati con altre persone, sarebbero stati ripresi insieme in un hotel di San Jose lo scorso marzo, durante la conferenza per sviluppatori GTC organizzata dalla stessa Nvidia. Sebbene la testata statunitense non abbia visionato direttamente il filmato, le voci su un presunto legame tra i due circolavano da tempo nei corridoi dell'azienda, alimentate secondo la CNBC anche dall'incarico di vertice ricoperto dalla manager nonostante l'assenza di una formazione specifica in ambito medico o scientifico. Questa nuova rivelazione ha aggravato una posizione già compromessa nel fine settimana precedente, quando l'azienda e lo stesso Huang avevano confermato una precedente relazione extraconiugale con Alice Huang, dirigente di Megaspeed sospettata di essere una spia cinese. Per far luce su quel caso, il colosso di Santa Clara aveva incaricato l'ex procuratore federale Joon H. Kim e lo studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ma l'accelerazione delle ultime ore suggerisce che i vertici societari non intendano attendere l'esito dell'indagine interna prima di passare ai fatti. A delineare la portata della crisi ha contribuito anche un retroscena pubblicato da 'Wired', secondo cui già lo scorso anno l'amministratore delegato si sarebbe affidato a Heller, una società di comunicazione specializzata nella gestione di scandali sessuali di alto profilo. L'agenzia, nota per aver assistito in passato figure pubbliche come l'ex deputato statunitense Anthony Weiner e lo scrittore Jeffrey Toobin, non ha rilasciato commenti sulla vicenda, così come la stessa Nvidia ha scelto per il momento la linea del silenzio.

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