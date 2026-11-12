“Riconoscere e difendersi dalle frodi digitali: Poste Italiane forma gli uffici postali delle province di Caltanissetta ed Enna

Anche nelle province di Caltanissetta ed Enna Poste Italiane continua a investire nella formazione del proprio personale per contrastare i tentativi di frode in continua evoluzione. Grazie all’impegno dell’azienda sulla prevenzione, gli operatori degli uffici postali riescono a sventare sempre più spesso i tentativi di truffa. Un risultato ottenuto anche grazie alla formazione continua dei dipendenti sui temi della sicurezza per prevenire le frodi ai danni dei clienti.

Da ultimo, si è svolto ieri un corso da remoto volto alla sensibilizzazione del personale degli uffici postali sul tema delle frodi, con particolare riferimento a quelle digitali. Il responsabile Fraud Management Sicilia di Poste Italiane Rudy Raniolo ha così illustrato i nuovi scenari delle truffe che corrono anche sui canali informatici e telefonici. Il corso ha visto la partecipazione di oltre 60 dipendenti, tra direttori e operatori di sportello degli uffici postali delle due province, nei quali sono impiegate in tutto più di 350 persone, che da oggi saranno ancora più preparate sul tema.

Con questo obiettivo, al fianco degli incontri in presenza e via webinar, Poste Italiane prevede inoltre momenti di formazione per tutto il personale siciliano con corsi mirati sui temi di cybersicurezza e gestione delle frodi. Nelle sedi del Nisseno e dell’Ennese dotate di sala consulenza è inoltre a disposizione dei cittadini un vademecum su come riconoscere ed evitare i contatti fraudolenti, con una rassegna dei principali scenari di frode online e non. Tutte le informazioni e i consigli relativi alla sicurezza online e non solo sono inoltre presenti al link https://www.poste.it/sicurezza-online/guide-per-operare-in-sicurezza/come-difendersi-dalle-truffe/.