Caltanissetta. Il 3 novembre conferenza stampa nella Sala Gialla del Palazzo municipale sul tema del Policlinico del Centro Sicilia

CALTANISSETTA. E’ stata indetta per domani 3 novembre alle 10,30 una conferenza stampa sul tema del Policlinico del Centro Sicilia.
L’incontro con la stampa si terrà all’interno della Sala Gialla del Palazzo Municipale. Interverranno:
– Walter Tesauro, Sindaco di Caltanissetta e Presidente del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta;
– Gianluca Tumminelli, Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta;
– Alessandro Maira, componente CdA del Consorzio Universitario di Caltanissetta;
– Dr. Michele Maria Vecchio, Direttore U.O.C. Neurologia dell’Ospedale S.Elia e del Dip. Medicina Ospedaliera dell’ ASP Caltanissetta;
Dr. Giovanni Ciaccio, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale dell’Ospedale S.Elia di Caltanissetta.