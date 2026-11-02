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Caltanissetta. Il 3 novembre conferenza stampa nella Sala Gialla del Palazzo municipale sul tema del Policlinico del Centro Sicilia

Redazione 1

Caltanissetta. Il 3 novembre conferenza stampa nella Sala Gialla del Palazzo municipale sul tema del Policlinico del Centro Sicilia

Lun, 02/11/2026 - 15:57

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CALTANISSETTA. E’ stata indetta per domani 3 novembre alle 10,30 una conferenza stampa sul tema del Policlinico del Centro Sicilia.

L’incontro con la stampa si terrà all’interno della Sala Gialla del Palazzo Municipale. Interverranno:

– Walter Tesauro, Sindaco di Caltanissetta e Presidente del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta;

– Gianluca Tumminelli, Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta;

– Alessandro Maira, componente CdA del Consorzio Universitario di Caltanissetta;

– Dr. Michele Maria Vecchio, Direttore U.O.C. Neurologia dell’Ospedale S.Elia e del Dip. Medicina Ospedaliera dell’ ASP Caltanissetta;

Dr. Giovanni Ciaccio, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale dell’Ospedale S.Elia di Caltanissetta.

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