Scuola e sport contro le dipendenze: oltre mille studenti coinvolti tra Gela ed Enna nel progetto @Lab_School

Oltre mille studenti delle scuole medie del Nisseno e dell’Ennese saranno coinvolti in due giornate dedicate alla prevenzione delle dipendenze attraverso lo sport e l’educazione al benessere psicofisico. L’iniziativa, promossa dalle scuole capofila della rete “She – I.I.S. Galilei di Rocco di Enna e I.C. Mazzini di Valguarnera”, dall’Ufficio scolastico regionale dell’ Ambito territoriale di Enna e Caltanissetta e dall’associazione palermitana “Vivi Sano” nell’ambito della seconda annualità del progetto @Lab_School, farà tappa martedì 3 novembre al PalaLivatino di Gela e mercoledì 4 novembre alla Palestra comunale di Enna. Sono le tappe di un percorso che si sta svolgendo in tutte le nove province siciliane.

Atletica, tag rugby, pickleball, taekwondo, pallacanestro e pallamano: gli studenti potranno cimentarsi in diverse discipline attraverso dimostrazioni e prove pratiche. A Gela le attività si svolgeranno con la collaborazione del Team Sicilia di Special Olympics, a Enna con l’ASD Pallamano Haenna.

Spazio anche alla promozione della donazione del sangue e alla prevenzione dei rischi legati all’alcol. Gli educatori di sicurezza stradale di Vivi Sano utilizzeranno gli occhiali alcolvista, che alterano la percezione visiva simulando gli effetti dell’abuso di bevande alcoliche, mentre sarà presente un corner di Fidas Gela e uno di Avis Comunale di Enna per sensibilizzare i ragazzi alla donazione del sangue.

Tra gli ospiti ci sarà anche il campione del mondo di canoa Andrea Di Liberto, atleta delle Fiamme Azzurre e vincitore del titolo iridato nella specialità K1 200 metri, che porterà la propria testimonianza agli studenti, i referenti di CONI e CIP, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dei Comuni coinvolti.

Il progetto «@Lab_School – Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze», finanziato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, è realizzato da Vivi Sano con l’Istituto comprensivo G.E. Rizzo di Melilli, nel Siracusano, scuola capofila della rete SALUS SCUOLE SHE Sicilia. La rete, nata dalla collaborazione tra l’Assessorato regionale della Salute e l’Ufficio scolastico regionale, punta a diffondere la cultura della prevenzione e della salute nelle scuole attraverso percorsi educativi innovativi e attività non formali. Il lavoro coinvolge anche gli insegnanti. Giovedì 29 ottobre si è svolto un incontro di formazione rivolto ai docenti delle province di Caltanissetta ed Enna, con le esperte di Vivi Sano.

L’obiettivo è fornire strumenti per riconoscere precocemente eventuali situazioni di disagio tra gli alunni. Donazione del sangue e cittadinanza attiva Nel programma delle giornate è previsto anche uno spazio dedicato alla donazione del sangue, proposta ai ragazzi come gesto concreto di solidarietà e partecipazione. Un modo per legare la pratica sportiva alla promozione di comportamenti sani e responsabili. Dopo Gela ed Enna, il progetto proseguirà nelle altre province siciliane, per un totale di nove appuntamenti. A metà dicembre è previsto un evento conclusivo a Palermo con la presentazione dei risultati dell’iniziativa.