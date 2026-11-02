A Gela diramata dal sindaco l’allerta gialla per avverse condizioni metereologiche e forti raffiche di vento

A seguito dell’allerta meteo di livello giallo, diramata per le avverse condizioni meteorologiche e caratterizzata da forti raffiche di vento, il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano ha invitato tutta la cittadinanza ad adottare la massima prudenza, prestando particolare attenzione soprattutto nel corso del pomeriggio di oggi.

Si raccomanda, laddove non strettamente necessario, di evitare gli spostamenti e di limitare le uscite da casa, al fine di ridurre ogni possibile situazione di rischio.

In particolare, si invita a:

* Evitare di sostare o transitare in prossimità di alberi, rami e aree alberate.

* Tenersi lontani da strutture precarie, ponteggi, impalcature, dehors, gazebo e manufatti che potrebbero essere danneggiati o spostati dalle raffiche di vento.

* Prestare attenzione a cartelloni pubblicitari, pali, insegne e oggetti che potrebbero cadere o essere trasportati dal vento.

* Mettere in sicurezza, ove possibile, vasi, arredi da esterno e qualsiasi oggetto collocato su balconi, terrazzi e giardini.

* Evitare parchi, giardini pubblici e tutte le aree particolarmente esposte alle raffiche.

Si raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione durante gli spostamenti, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Si invita pertanto la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni delle autorità competenti. La prudenza, soprattutto in queste ore, è fondamentale per la sicurezza di tutti.