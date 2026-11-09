Nunzio Reina è il nuovo presidente metropolitano di Confimprese Palermo / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Nunzio Reina, Vicepresidente della Camera di Commercio Palermo Enna, è il nuovo presidente della Delegazione Confimprese Italia della Città Metropolitana di Palermo. La nomina è stata ufficializzata oggi nel corso di un incontro programmatico che si è svolto proprio nella sede camerale, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni regionali e locali.

Il provvedimento, firmato dal presidente nazionale Guido D’Amico con Determinazione n. 7, conferisce a Reina la rappresentanza politica e sindacale della Confederazione sul territorio metropolitano, inserendosi in un piano di rafforzamento che punta all’apertura di nuove sedi nei comuni della provincia per potenziare la prossimità alle aziende.

Sono stati illustrati poi i primi risultati del programma “Semplificare, Competere, Eccellere”, incentrato sul confronto istituzionale, sulla qualificazione delle professionalità e sullo sviluppo economico locale. Sul fronte della semplificazione e dell’accesso alle professioni, si registra l’azione avviata per sbloccare la destinazione d’uso degli immobili per barbieri e acconciatori e, recependo le istanze di categorie e sindacati con il favore dell’assessore regionale al Lavoro Nunzia Albano, si lavora all’introduzione della “prova d’arte”, un esame pratico davanti a una commissione di esperti che, basandosi sulle reali capacità lavorative, sostituirà i lunghi adempimenti burocratici per l’avvio delle attività artigianali.

Sul versante della competitività e della formazione, nel comparto degli espositori e delle creazioni floreali è stata formalizzata un’iniziativa formativa regionale, affiancata da strumenti di certificazione delle competenze maturate sul campo, mentre l’obiettivo complessivo rimane quello di valorizzare i talenti locali e la qualità professionale come driver di crescita e di contrasto all’abusivismo.

“Mettiamo insieme due storie che hanno caratterizzato negli ultimi anni l’attività sindacale a Palermo. Quello che ci unisce è l’idea di mettere l’impresa al centro di tutto. Siamo sempre stati dalla parte delle imprese e continueremo questo percorso su tanti fronti che non riguardano solo Palermo ma anche la Sicilia, dalla semplificazione amministrativa al miglioramento del rapporto tra impresa e formazione, in modo da avere soggetti più qualificati anche in attività più complesse”. Lo ha detto Giovanni Felice, presidente Confimprese Palermo.