CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito tra Catanzaro e Crotone un’ordinanza cautelare – emessa dal Gip su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 21 persone, di cui 15 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari: sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, invasione di terreni o edifici ed estorsione, nonchè lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e stupefacenti. Per alcune fattispecie è contestata l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione del sodalizio.

L’indagine, avviata nel 2020 e denominata “Arione”, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e delegata ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro, si è sviluppata attraverso complesse attività tecniche di intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, acquisizioni documentali e riscontri alle dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia.

– foto tratta da video Comando provinciale carabinieri Catanzaro –

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