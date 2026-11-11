Commissione inchiesta: ‘in Sicilia il 98% dei comuni sono a rischio idrogeologico’. Presidente Bicchielli: “Su cento abitanti, 93 abitano in zone a rischio sismico”

“Il 94,5% dei comuni italiani sono in zone a rischio idrogeologico, in Sicilia la percentuale sale al 98%: su 391 comuni, 381 sono a rischio idrogeologico”. Lo dice Giuseppe Bicchielli, presidente della commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico della Camera dei deputati, nell’incontro con la stampa alla prefettura di Palermo. “Su cento abitanti – continua il presidente – 93 abitano in zone a rischio sismico e frane. In Italia sono state censite 680mila frane, circa 49mila in Sicilia”.

La delegazione si trova in missione in Sicilia ed ha in programma, dal 10 al 13 novembre, visite nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Catania, Caltanissetta e Messina, per svolgere audizioni e sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite da fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico. Oggi saranno infatti ascoltati l’assessore al Territorio e Ambiente della Regione siciliana, Giusi Savarino, delegata dal presidente della Regione Renato Schifani, e il capo della protezione civile siciliana, Salvatore Cocina, Sergio Tomasello, il soggetto attuatore della Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, e Carmelo Frittitta, segretario generale dell’autorità di bacino della Regione siciliana.

Domani la commissione procederà con una serie di sopralluoghi operativi nei punti più critici dell’Agrigentino e del Nisseno. I parlamentari saranno alla Scala dei Turchi di Realmonte per verificare lo stato di stabilità della falesia di marna bianca. Ma anche a Favara, nei luoghi segnati dall’alluvione del primo ottobre 2025. Verranno esaminati i luoghi e la tenuta delle infrastrutture idriche. Ispezione anche a Niscemi (Caltanissetta), nell’area della maxi-frana che ha già compromesso il paese e la sua viabilità. I rilievi condotti sul campo serviranno a definire gli interventi prioritari di mitigazione del rischio e ad accelerare l’iter per la messa in sicurezza dei territori