CNA Caltanissetta, ampia partecipazione all’iniziativa “Cu tu dissi?”: incontro e dialogo tra imprese e giovani

Caltanissetta – Ha registrato una significativa partecipazione la mattinata di “Cu tu dissi?”, l’iniziativa promossa dalla CNA di Caltanissetta con l’obiettivo di favorire l’incontro tra imprese, giovani e territorio, creando nuove occasioni di dialogo e connessione con il mondo del lavoro.L’evento, ospitato presso la sede territoriale della CNA, ha visto la partecipazione di 8 aziende e 40 candidati, protagonisti di un’attività di matching tra domanda e offerta di lavoro, finalizzata a mettere in contatto diretto le realtà imprenditoriali del territorio con giovani interessati a conoscere e cogliere nuove opportunità professionali.Nel corso degli incontri è stato possibile mettere a confronto le esigenze delle imprese con le competenze, le aspirazioni e le aspettative dei giovani, sottolineando quanto sia importante creare occasioni concrete di conoscenza reciproca e favorire nuove possibilità di collaborazione.La partecipazione registrata nel corso della mattinata conferma l’importanza di iniziative capaci di avvicinare il mondo imprenditoriale alle nuove generazioni, valorizzando le competenze e le potenzialità dei giovani e rispondendo, al contempo, alle esigenze del tessuto produttivo locale.“Cu tu dissi?” non si configura come un appuntamento isolato, ma inaugura un ciclo di incontri che si svolgeranno periodicamente presso la sede territoriale della CNA di Caltanissetta. L’obiettivo è dare continuità a uno spazio di confronto e condivisione, attraverso momenti di orientamento, dialogo e approfondimento dedicati al rapporto tra imprese e giovani. Il programma dell’iniziativa prosegue nel pomeriggio con un secondo momento dedicato alle idee, all’innovazione e all’autoimprenditorialità. Nel corso dell’incontro saranno presentate le opportunità offerte dal bando ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero e dalla misura Resto al Sud 2.0, con l’intento di far conoscere ai giovani gli strumenti disponibili per avviare nuove attività imprenditoriali e trasformare le proprie idee in progetti concreti.Uno spazio pensato per stimolare la capacità progettuale delle nuove generazioni e valorizzare il contributo che l’intraprendenza giovanile può offrire allo sviluppo del territorio.La presidente della CNA di Caltanissetta, Enza Matraxia, ha evidenziato l’importanza di creare occasioni di incontro diretto tra il sistema imprenditoriale e le nuove generazioni, sottolineando come iniziative di questo tipo possano favorire l’emersione di competenze, bisogni e nuove possibilità di collaborazione.Il segretario territoriale, Pasquale Gallina, ha ribadito il ruolo della CNA nel promuovere percorsi capaci di sostenere la nascita di nuove opportunità nel territorio, rafforzando il legame tra il mondo del lavoro e i giovani e accompagnando questi ultimi anche nella scoperta di possibili percorsi di autoimprenditorialità