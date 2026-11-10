San Martino a Gela: l’11 novembre tra cultura, tradizioni popolari e valorizzazione del territorio

L’Amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Romina Morselli e Giuseppe Di Cristina, promuovono una giornata dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni popolari legate alla festività di San Martino, con l’obiettivo di custodire e tramandare alle nuove generazioni un patrimonio di usanze, saperi e testimonianze che rappresentano una parte importante dell’identità culturale della città.

Mercoledì 11 novembre, a partire dalle ore 10:00, presso la Villa Comunale di Gela, si svolgerà un’iniziativa che unirà cultura, folklore, gastronomia e attività didattiche, coinvolgendo gli studenti di diversi istituti scolastici cittadini e l’intera comunità. Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, protagonisti di laboratori esperienziali attraverso i quali potranno conoscere le antiche pratiche della vendemmia, della pigiatura dell’uva e della produzione del mosto, riscoprendo gesti e consuetudini profondamente radicati nella tradizione siciliana.

L’iniziativa si avvarrà della preziosa collaborazione dell’Associazione Folkloristica Calliope e dell’Istituto Alberghiero Emanuele Morselli di Gela, che contribuiranno a ricreare l’atmosfera delle antiche celebrazioni di San Martino, con momenti dedicati al folklore, alla convivialità e alla degustazione dei prodotti tipici, tra cui la tradizionale salsicciata e il vino.

«Le tradizioni popolari rappresentano un patrimonio prezioso della nostra comunità e iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza e a valorizzare l’identità della nostra città. Coinvolgere le scuole e le nuove generazioni significa investire nella memoria collettiva e nella trasmissione di quei valori che costituiscono le nostre radici», evidenziano il sindaco Di Stefano e gli assessori Morselli e Di Cristina. Il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Romina Morselli e Giuseppe Di Cristina invitano tutta la cittadinanza a partecipare, per vivere insieme una mattinata all’insegna della cultura, della convivialità e della riscoperta delle nostre radici.