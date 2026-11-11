Caltanissetta promuove l’affido familiare, due incontri per imparare ad accogliere

La carovana di MetaCometa e il Comune di Caltanissetta, all’interno hanno organizzato, per il 13 e il 14 novembre, due eventi aperti alla cittadinanza pensati per raccontare la scelta dell’affido familiare. L’iniziativa, che si inserisce all’interno del percorso “Sentieri di Memoria” ha il patrocinio della rassegna di drammaturgia sacra contemporanea “DramaTica”.

Due appuntamenti che, tra emozioni vissute e situazioni concrete, descriveranno una scelta vissuta, prima di tutto, come una scelta d’amore donato e ricevuto.

Le esperienze saranno narrate da chi da 30 anni accoglie con amore e conosce nel profondo questa realtà. Durante gli incontri, come filo conduttore, sarà presentato il libro “Il traghettatore di Stelle” scritto dal Presidente di MetaCometa Salvo Adamo. Un libro che riepiloga in chiave romanzata 12 esperienze di affido che, nel tempo, sono state considerate pietre militari per la prosecuzione di questo cammino socio-culturale.

“L’affido familiare non è semplicemente una misura assistenziale, ma il cuore pulsante di una comunità che decide di non voltarsi dall’altra parte – ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie di Caltanissetta Ermanno Pasqualino -. Aprire le porte della propria casa a un minore in difficoltà significa investire concretamente sul futuro del nostro territorio. Ogni bambino ha il diritto di essere protetto e accompagnato nei momenti di fragilità della propria famiglia.

Come istituzioni, abbiamo il dovere non solo di promuovere questo strumento, ma di stare accanto alle famiglie affidatarie in ogni passo del loro percorso. L’affido è una scelta di altissimo valore civico e umano, accessibile a coppie e single, che trasforma la solidarietà da concetto astratto a pratica quotidiana. Rivolgo un appello a tutta la cittadinanza: scegliamo di diventare una comunità accogliente, perché il benessere dei nostri minori riguarda tutti noi”.

I due appuntamenti si svolgeranno:

Venerdì, 13 novembre 2026, alle 10:30 al Foyer “M° G. Pastorello” del Teatro Margherita (con ingresso dal portone principale di Palazzo del Carmine in Corso Umberto I)

Saranno presenti il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, la presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta Rosalia Montineri, il vicario generale Diocesi di Caltanissetta Mons. Onofrio Castelli e l’assessore alle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie di Caltanissetta Ermanno Pasqualino, l’autore e presidente MetaCometa Salvo Adamo.

Sabato, 14 novembre 2026, alle ore 17:30 al Centro DesTEENazione

(via Cittadella snc)

Saranno presenti l’autore e presidente MetaCometa Salvo Adamo, l’assessore alle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie di Caltanissetta Ermanno Pasqualino, l’assistente sociale del Comune di Caltanissetta Melanie Cavaleri e i coniugi affidatari MetaCometa Paola e Salvo.

L’incontro sarà moderato da Enza e Michele Albano.

Il segretariato sociale è disponibile ad accogliere tutte le domande che gli interessati vorranno rivolgere, sia al numero di telefono 0934 74745, sia in presenza in via Alcide De Gasperi n. 27, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.