Bilancio: CNA Costruzioni Sicilia, Governo vuole fare cassa sulla pelle delle imprese, no allo spalma-crediti decennale

CNA Costruzioni Sicilia contesta duramente il contenuto dell’articolo 37 del disegno di legge di Bilancio, che prevede la diluizione in dieci anni delle compensazioni dei crediti fiscali legati al Superbonus maturati nel 2023 e in scadenza nel 2027. Per l’associazione, la norma si traduce in un vantaggio di cassa per lo Stato ottenuto a scapito della liquidità e della sopravvivenza delle imprese edili.

Secondo i dati diffusi, sui 20,5 miliardi di crediti che le imprese e gli altri detentori dovrebbero poter compensare nel 2027, l’articolo 37 ne consente l’utilizzo immediato per soli 2 miliardi circa. I restanti 18,5 miliardi verrebbero “spalmati” fino al 2036. In pratica, il Governo rinvia 18 miliardi di compensazioni che sarebbero dovute alle imprese, trattenendo quella liquidità per esigenze di cassa statali. Per CNA Costruzioni Sicilia si tratta di un “prestito forzoso” imposto a chi ha già eseguito i lavori e ha confidato in un calendario di utilizzo fissato per legge.

“Le imprese edili siciliane hanno accettato lo sconto in fattura e hanno finanziato i cantieri anticipando materiali, manodopera, imposte, tasse e contributi, contando di compensare l’ultima rata dei crediti nel 2027,” dichiara Salvatore Antonio Cannavò, presidente di CNA Costruzioni Sicilia. “Con questa norma, un’azienda che doveva compensare un milione di euro di imposte si ritroverà a poterne usare solo centomila, dovendo trovare in contanti gli altri novecentomila. È un colpo mortale per la liquidità delle PMI edili, già provate da anni di modifiche normative retroattive. Chiediamo al Parlamento di stralciare l’articolo 37 e di rispettare gli impegni assunti dallo Stato.”

CNA Costruzioni Sicilia sottolinea che la diluizione decennale non solo crea un immediato squilibrio di cassa, ma erode ulteriormente il valore reale dei crediti a causa dell’inflazione e degli oneri finanziari sostenuti dalle imprese in attesa di incasso. L’associazione rivolge un appello ai parlamentari nazionali eletti in Sicilia affinché si facciano portavoce delle istanze del comparto edilizio e correggano una misura che rischia di compromettere la tenuta occupazionale e produttiva del settore.