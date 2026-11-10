Peppe Provenzano (PD): “Oltre 120 tra sindaci e amministratori locali contro mancette e sprechi, ecco la Sicilia migliore nel segno di Piersanti Mattarella”

“Voglio ringraziare gli oltre 120 sindaci e amministratori siciliani, di tutte le forze progressiste, o anche civici, che hanno detto No alla logica della spartizione politica dei soldi regionali e hanno deciso di andare oltre la denuncia, avanzando una proposta concreta di riforma. È un segnale politico e istituzionale importante, che condividiamo e intendiamo sostenere fino in fondo. Lo avevamo detto: questa storia delle mancette non poteva finire qui. Noi chiediamo al Governo nazionale di impugnare gli sprechi e nel frattempo avanziamo anche una proposta di riparto dei fondi equa, senza sprechi, per lo sviluppo e il lavoro”. Così Peppe Provenzano, membro della segreteria nazionale, incaricato dal Nazareno di guidare il PD in Sicilia di fronte alle prossime sfide elettorali.

“Gli amministratori non chiedono privilegi, chiedono regole. E indicano – prosegue – una strada precisa che richiama una delle stagioni più alte della storia siciliana, quella di Piersanti Mattarella. Non è soltanto una questione di buona amministrazione, è una questione di democrazia. Un sindaco – aggiunge – non deve essere costretto ad andare col cappello in mano da un deputato regionale per garantire una mensa scolastica, mettere in sicurezza una strada o assicurare un servizio sociale. Le risorse pubbliche appartengono ai siciliani, non a chi temporaneamente esercita il potere”.

“La destra voleva dividere gli amministratori – conclude – in quelli di serie A e quelli di ultima categoria, in amici e nemici. Oltre 120, invece, si sono uniti, con un’altra idea di politica e di Sicilia per cui l’autonomia siciliana deve essere uno strumento di libertà e di uguaglianza, non di arbitrio e di clientela”.