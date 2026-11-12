Nasce BeHer, il progetto promosso da Peroni per contribuire alla parità di genere

(Adnkronos) – Il cambiamento non si costruisce attraverso iniziative isolate, ma con un percorso che coinvolga persone, imprese, istituzioni e società civile. È da questa visione che nasce BeHer, il progetto promosso da Birra Peroni per contribuire alla parità di genere, con particolare attenzione al mondo del lavoro. All’interno di questo programma si inserisce PeroniNovembHer, l’appuntamento annuale che nel 2026 arriva alla terza edizione e sceglie di mettere al centro il valore dell’alleanza. “BeHer è nato inizialmente come un progetto interno, rivolto alle persone che lavorano in Birra Peroni e, in particolare, alle donne dell’azienda. Una volta completato questo primo percorso, ci siamo chiesti come potessimo estendere il nostro impegno alla società. In passato, anche attraverso la pubblicità, Birra Peroni aveva contribuito a orientare la percezione del ruolo delle donne. Oggi vogliamo continuare a svolgere un ruolo attivo, contribuendo a sviluppare una nuova sensibilità sul tema della parità di genere”, spiega Enrico Galasso, Amministratore Delegato di Birra Peroni. BeHer nasce con l’obiettivo di contrastare stereotipi e disuguaglianze di genere attraverso sensibilizzazione, informazione e sostegno concreto. Il progetto si sviluppa lungo cinque direttrici: informazione, approfondimento, promozione, sostegno diretto e comunicazione. Tra gli strumenti attivati figurano la BeHer Academy, una piattaforma educativa con contenuti dedicati a temi come linguaggio inclusivo, indipendenza economica e stereotipi; l’Osservatorio BeHer, che raccoglie dati e sviluppa analisi sulla parità di genere in Italia; e la Rubrica BeHer, uno spazio che mette a disposizione riferimenti utili per servizi di assistenza legale, supporto psicologico e centri antiviolenza.

Un altro ambito riguarda il sostegno alle giovani donne nei percorsi di formazione e carriera, con particolare attenzione alle discipline STEM, attraverso borse di studio e iniziative di orientamento. A supervisionare il progetto è un Comitato Scientifico composto da realtà impegnate sui temi dell’inclusione e della parità, tra cui Valore D, Fondazione Libellula e Ipsos. L'impegno di Birra Peroni, sottolinea Galasso, si è sviluppato anche attraverso iniziative rivolte direttamente all'organizzazione aziendale: “In questi anni abbiamo realizzato numerose attività, a partire dalla certificazione sulla parità di genere, che ci ha visto essere la prima azienda del nostro settore a ottenerla. Un ruolo importante è svolto anche da BePowER, il nostro gruppo interno dedicato all’empowerment femminile: è uno spazio da cui nascono molte delle iniziative, dal mentoring alla sensibilizzazione di tutta la popolazione aziendale sui temi più rilevanti per la parità di genere”. Peroni NovembHer rappresenta il momento in cui i principi di BeHer diventano occasioni di confronto e iniziative aperte alla partecipazione. Per l’edizione 2026, il tema scelto è l’alleanza: un invito a riconoscere che il superamento delle disuguaglianze richiede il coinvolgimento di tutte e tutti, non solo delle persone direttamente interessate.

Il calendario di novembre, infatti, ha già visto diversi appuntamenti, a cominciare dal 4 novembre con il powERTalk trasformatosi per l’occasione nel video-podcast “Dalla Stessa Parte (?)” con Irene Facheris, dedicato al significato dell’essere alleati nel percorso verso una maggiore equità; il 9 novembre, poi, si è svolto il BeHer Talk, con rappresentanti del mondo della ricerca, delle imprese e del terzo settore, per discutere di inclusione e cultura del lavoro a partire dai dati dell’Osservatorio BeHer. A partire dal 10 novembre, è disponibile la Special Edition BeHer di calzini volutamente spaiati, il cui ricavato delle vendite sarà interamente devoluto a Fondazione Libellula e raddoppiato da Birra Peroni, per sostenere le attività di sensibilizzazione sull’equità di genere e sull’alleanza. Il percorso si concluderà il 20 novembre all’Università La Sapienza di Roma, con la premiazione delle 20 vincitrici delle borse di studio BeHer e la presentazione della nuova edizione dell’iniziativa.

BeHer e PeroniNovembHer hanno dunque ruoli distinti ma complementari: il primo è il progetto strutturato che lavora durante l’anno su informazione, ricerca e supporto; il secondo è il momento di attivazione e visibilità che, attraverso incontri e iniziative concrete, porta quei temi al centro del dibattito pubblico. Il filo conduttore resta l’idea che la parità di genere sia una responsabilità condivisa e che l’alleanza possa contribuire a trasformare la sensibilizzazione in cambiamento.

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