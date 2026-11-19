(Adnkronos) – E' morto Corrado Augias. A dare la notizia è Repubblica. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, il giornalista e scrittore aveva 91 anni. Con la sua scomparsa se ne va una delle figure più autorevoli del panorama culturale italiano, protagonista di una lunga carriera tra giornalismo, televisione e letteratura.

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