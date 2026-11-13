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Minacce di morte insegnante dopo insufficienza, denunciata 16enne. In un biglietto frase ‘ Preparati la bara’

Redazione

Minacce di morte insegnante dopo insufficienza, denunciata 16enne. In un biglietto frase ‘ Preparati la bara’

Ven, 13/11/2026 - 13:07

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Una 16enne che frequenta un istituto di scuola superiore di Francavilla Fontana (Brindisi), avrebbe aggredito verbalmente e minacciato di morte la sua insegnante di Lettere, dopo un’interrogazione andata male. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. La notizia è riportata dal Quotidiano di Puglia ed è stata confermata all’ANSA.

La stessa insegnante poco dopo l’episodio ha ritrovato un bigliettino con ulteriori minacce. ‘Preparati la bara, la faccio liscia e nera con cuscinetti bordeaux. Non me ne pento di aver detto queste cose’. La docente ha presentato denuncia ai carabinieri che sono intervenuti a scuola ed hanno acquisito il biglietto. Durante gli accertamenti all’interno dell’istituto i militari hanno ritrovato altri biglietti con minacce indirizzati alla stessa insegnante. La studentessa è stata denunciata ed è accusata di minaccia aggravata. All’interno del suo zaino è stata trovato un paio di forbici, che a quanto si apprende, però non sarebbe stato utilizzato contro la docente dopo l’aggressione verbale.

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