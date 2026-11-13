Midterm Usa, 58% degli europei “tifava” per i Dem. In Italia la quota sale al 64%

ROMA (ITALPRESS) – L’esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti è stato seguito con grande attenzione dai cittadini europei, italiani compresi. Dopo la prima fase dell’amministrazione Trump, nella quale molti dei presupposti dell’alleanza tra le due sponde dell’Atlantico sono stati messi in discussione, in Europa c’era infatti la volontà di capire come avrebbero reagito gli americani. Le midterm sono state al centro di un sondaggio condotto da Swg e Polling Europe, illustrato da Rado Fonda, Head of Research dei due istituti, nel corso di “Primo Piano Europa”, format tv dell’agenzia Italpress.

Secondo Fonda, europei e italiani hanno in qualche modo celebrato la vittoria dei democratici, letta soprattutto come una sconfitta di Trump. Tuttavia, ha spiegato, resta diffusa la consapevolezza che questo risultato non sia sufficiente a riportare i rapporti tra Europa e Stati Uniti a ciò che erano in passato: “C’è ancora molto lavoro da fare”.

Dal sondaggio condotto poco più di un mese prima del voto, è emerso che il 58% degli europei auspicava un successo del Partito Democratico, contro il 18% che sperava nei repubblicani. Il 24% ha espresso una posizione neutra.

Per Fonda il dato è figlio della crescente impopolarità del presidente Trump nel Vecchio Continente, che ha spinto a sperare nei democratici anche molti cittadini non di centrosinistra. Più che un voto a favore dei dem, dunque, si tratta di un desiderio di sconfitta dei repubblicani guidati dall’attuale presidente.

Tra le grandi nazioni europee spicca l’Italia, dove il 64% ha auspicato la vittoria dei democratici. Seguono la Germania con il 60%, la Francia e la Spagna entrambe al 58%. Il dato è molto più basso in Polonia e, in generale, nell’Europa orientale, dove la preferenza per i dem prevale ma in modo meno netto: 43% contro il 25% a favore dei repubblicani.

Particolarmente interessante, ha sottolineato Fonda, l’analisi per appartenenza politica. La preferenza per i democratici è ampia a sinistra, come prevedibile, ma anche tra liberali e centristi e tra i popolari del centrodestra.

Il dato più sorprendente riguarda però la destra e l’estrema destra, dove la preferenza per i dem resta maggioritaria, seppur in misura minore: tra i Conservatori il 41% voleva la vittoria dei democratici, contro il 33% che tifava per i repubblicani;

tra i Patriots for Europe, gruppo di cui fanno parte Lega e Rassemblement National di Marine Le Pen, il 45% si è schierato con i dem contro il 32%; tra gli elettori del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (ESN), che include Alternative fur Deutschland, il 41% ha auspicato la vittoria dei democratici.

Una situazione, ha osservato Fonda, che denota “quanto l’immagine degli Stati Uniti sia particolarmente incrinata presso l’opinione pubblica europea e italiana”.

Un ultimo dato riguarda specificamente l’Italia: il modello di democrazia americana è considerato in crisi e non più un esempio da seguire. Alla domanda se il livello di democrazia sia più alto negli Stati Uniti o nell’Unione europea, il 42% degli italiani indica l’Europa, mentre solo il 12% è convinto del contrario.

– Foto Swg-Polling Europe –

(ITALPRESS).