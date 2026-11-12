Meglio ammalarsi o vaccinarsi per allenare il sistema immunitario? L’immunologo Mantovani: “Vaccino primo allenatore”

(Adnkronos) – "Meglio vaccinarsi o ammalarsi per esercitare il nostro sistema immunitario?" E' una delle domande a cui ha voluto dare una risposta il noto immunologo Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca, aprendo oggi l'anno accademico dell'Accademia dei Lincei con un lungo intervento dedicato alle 'Rivoluzioni immunologiche: dal cancro alla salute globale', in cui larga parte è dedicata proprio al ruolo dei vaccini che rappresentano, spiega Mantovani, "il primo allenatore" delle nostre difese. "Tutti i germi patogeni conoscono il sistema immunitario meglio di quanto non lo conoscano tutti gli immunologi del mondo, nel senso che sono stati selezionati per avere strategie di soppressione del sistema immunitario umano. Dunque, lo conoscono molto bene", ha sottolineato l'accademico dei Lincei. "Prendiamo ad esempio il morbillo: questo fa piazza pulita della memoria immunologica. Lascia quindi anche un'immunosoppressione che dura fino a 2 anni. Questo è il motivo per cui l'infezione da morbillo è accompagnata in circa il 20-25% dei casi da patologie concomitanti, per esempio infezioni da altri germi, e necessita spesso di un ricovero ospedaliero. Non solo: in circa un caso ogni duemila il morbillo causa una encefalite, in molti di questi casi in forma molto grave, nota come sclerosante. Tale encefalite lascia danni irreversibili nel cervello. E, in un caso ogni tremila, causa la morte. In Italia, nell'ondata del 2017-2018 il quadro è stato ancora peggiore: oltre 7.900 casi e 12 decessi", ha ricordato Mantovani. E la vaccinazione contro morbillo? "In un caso su un milione causa un'encefalite, ma è di regola in una forma leggera che si manifesta con febbre alta e, nei bambini piccoli, può dare convulsioni controllabili. Questi dati – ha rimarcato l'immunologo – dicono che il miglior allenamento è il vaccino, non la malattia naturale. Va aggiunto inoltre che per i vaccini, come per qualunque intervento medico, dobbiamo valutare rischi e benefici. Questa valutazione è particolarmente attenta nel caso dei vaccini, perché vengono somministrati a persone sane per prevenire e non curare la malattia. I vaccini, dunque, sono la prima forma di allenamento del sistema immunitario". Anche per i vaccini "medici e scienziati hanno affrontato insuccessi, accompagnati però da vere e proprie rivoluzioni tecnologiche e scientifiche. Ad esempio, una rivoluzione in vaccinologia è stata costituita dalla cosiddetta Reverse Vaccinology, il cui pioniere" è stato l'accademico dei Lincei Rino Rappuoli che "ha cambiato il modo in cui pensiamo ai vaccini: ha deciso di non guardare al germe, ma di guardare alle sequenze dell'informazione genetica del Dna che sono presenti nel germe, che codificano le molecole del germe. Così è riuscito a fare un vaccino contro il meningococco di tipo B, contro cui nessuno aveva avuto successo", ha continuato Mantovani. Una rivoluzione più recente "è quella della vaccinologia strutturale. Qui la lezione è venuta dal virus respiratorio sinciziale, un flagello per i bimbi e per le persone anziane. Per cinquant'anni i tentativi di realizzare un vaccino contro Rsv hanno portato a insuccessi. La storia è cambiata quando i ricercatori hanno capito come realizzare un vaccino diretto contro l''uncino flessibile' (proteina F) che il virus utilizza per agganciarsi alle nostre cellule, stabilizzandone la conformazione. Questi due esempi raccontano come le rivoluzioni tecnologiche abbiano accompagnato lo sviluppo dei vaccini. Ci auguriamo che le rivoluzioni tecnologiche ci aiutino a realizzare vaccini terapeutici e vaccini contro alcuni germi contro cui, fino ad oggi, abbiamo fallito", ha auspicato lo scienziato. I pilastri per allenare il sistema immunitario, però, sono tre. Oltre ai vaccini, primo 'allenatore', ci sono l'ambiente e gli stili di vita. Per quanto riguarda l'ambiente, secondo pilastro, un esempio "di fattore ambientale, stagionale, è il nanoparticolato, che diventa un problema soprattutto d’inverno. Il nanoparticolato attiva la prima linea di difesa in modo inappropriato, causando infiammazione non solo nei polmoni ma anche a livello sistemico. Questo è il motivo fondamentale per cui, durante il periodo invernale, in un contesto inquinato, registriamo un aumento di patologia polmonare, di problemi cardiovascolari e di rischio di sviluppare alcuni tumori". Il terzo pilastro "è costituito dallo stile di vita. Esiste una formula che riassume tutto quello che sappiamo su stile di vita e immunità: zero, cinque, trenta. Zero vuol dire zero fumo, perché il fumo – fra le tante cose che fa – attiva una risposta infiammatoria fuori controllo che contribuisce ad aumentare il rischio di tumori, patologie cardiovascolari e altre malattie. Cinque vuol dire assumere cinque volte al giorno frutta e verdura fresca perché ad esempio attivano le cellule di sentinella del sistema immunitario. Le chiamiamo cellule dendritiche: sappiamo che alcune molecole della frutta e verdura fresca esercitano e allenano le cellule di prima linea. Trenta, infine, sono i minuti di esercizio fisico quotidiano consigliato. L’esercizio fisico non solo allena i nostri muscoli e il nostro apparato cardiovascolare, ma anche il nostro sistema immunitario. Gli scienziati ancora non hanno decifrato perché l'esercizio fisico sia importante per il sistema immunitario, ma siamo sempre più sorpresi dall'impatto che esso ha nella prevenzione e nella cura delle malattie, fra cui i tumori". Ai tre pilastri per tenere in forma il sistema immunitario "si aggiungono tante sfide. Sono sfide di carattere scientifico e di carattere sociale. Per esempio capire meglio come funziona la memoria immunologica e quindi disegnare meglio i vaccini e prevedere quanto durerà il loro effetto protettivo. Ancora, i tentativi di fare un vaccino efficace contro Hiv sono falliti. Contro il micobatterio della tubercolosi utilizziamo un vaccino vecchio di più di cento anni scarsamente efficace e non siamo stati capaci di fare meglio. E poi c'è una sfida sociale: quella di condividere le conoscenze e le armi di immunologia come i vaccini, con le persone dei Paesi più poveri". Nelle aree "più fragili del continente africano", 1.5 milioni di bambini "muoiono perché non hanno accesso ai vaccini più elementari. Penso alle circa 300.000 donne che muoiono per cancro della cervice causato dal virus del papilloma, soprattutto in Africa subsahariana, quando abbiamo un vaccino efficace e sicuro".

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