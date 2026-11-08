Marocchino picchia la moglie, la figlia di 9 anni lo fa arrestare: le vittime erano scappate in strada

A nove anni ha trovato il coraggio di frapporsi tra il padre che stava picchiando la madre, poi a fuggire con lei fuori di casa e chiamare la Polizia, facendo arrestare l’uomo che da tanto tempo le maltrattava. Una bambina ha così interrotto l’ennesima spirale di violenza a Bassano del Grappa (Vicenza), prima che fosse troppo tardi. Gli agenti delle Volanti del Commissariato bassanese hanno così rintracciato e arrestato un uomo, cittadino marocchino di 51 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Risale intorno alle ore 13:40 di ieri la chiamata al numero di emergenza 112 da parte della bambina, che con lucidità ha raccontato al centralino di essere appena fuggita di casa insieme alla madre, vittima di una violenta aggressione da parte del padre. La pattuglia le ha rintracciate poco dopo, per strada, nei pressi di una scuola: la madre, in evidente stato di shock e in lacrime, presentava i segni dei colpi ricevuti alla testa e al braccio destro, ed è stata ricoverata in ospedale. Secondo quanto ha raccontato la minorenne ai poliziotti, l’aggressione sarebbe scaturita durante il pranzo, per motivi futili; l’uomo avrebbe spinto a terra la moglie, che ha battuto la testa contro il tavolo della cucina, poi le ha calpestato il braccio.

Non contento, avrebbe tentato di scagliare una sedia contro la donna, ma a quel punto la bambina si è frapposta tra i genitori evitando il peggio per la madre. L’uomo ha strattonato e spinto via anche la figlia, fortunatamente senza causarle lesioni. Mentre le vittime sono state affidate alle cure dei medici, gli agenti si sono rapidamente recati nell’abitazione della famiglia, all’interno della quale è stato trovato l’aggressore, in evidente stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche. L’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee ammettendo la responsabilità degli atti violenti. Altri accertamenti hanno portato alla luce un grave e prolungato contesto di violenze fisiche e psicologiche che durava da anni. Il 51enne è risultato già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, è stato così dichiarato in stato di arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia. Informato il Pubblico ministero di turno alla Procura della Repubblica di Vicenza, è stato portato alla la Casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.