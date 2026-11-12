Maltempo sull’Italia, allerta meteo rossa sulla Toscana: scuole chiuse in diversi comuni

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Maltempo sull'Italia oggi giovedì 12 novembre. Le regioni più colpite dalla tempesta atlantica, con pioggia anche abbondante e fenomeni estremi, sono quelle tirreniche. La Protezione civile ha diramato nel suo ultimo bollettino allerta meteo rossa sulla parte settentrionale della Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno) e allerta arancione per Emilia Romagna e Liguria. In Toscana dalla tarda mattinata di oggi è previsto un "nuovo peggioramento delle precipitazioni a partire dalle zone di nord ovest in spostamento alle aree interne, province di Massa Carrara, Lucca, parte di Pistoia, Prato fino al Casentino. Nelle ultime 36 ore caduti oltre 350 mm di pioggia a Minucciano in Garfagnana", ha comunicato sui social, nell'ultimo aggiornamento, il presidente della Regione Eugenio Giani. Facendo poi il punto sulla situazione dei fiumi, Giani ha aggiunto: "Transitata ondata del colmo di piena del Serchio lungo l’asta; Versilia a Seravezza al primo livello e Baccatoio a Pietrasanta al primo livello". Le località Casette e Forno, nel territorio della provincia di Massa-Carrara, risultano attualmente isolate a causa di un movimento franoso ancora in atto lungo la viabilità comunale e provinciale. La situazione impedisce ai residenti delle due località, circa un centinaio di persone secondo le stime, di fare ritorno alle proprie abitazioni. Per garantire la prima assistenza alla popolazione coinvolta, il Comune di Massa ha predisposto l’accoglienza presso il palazzetto dello sport. Sempre nel territorio comunale di Massa, sono stati inoltre effettuati interventi di rafforzamento dell’argine del fiume Frigido, attraverso la realizzazione di nuove sponde in terra di riporto. Nelle ultime ore, infatti, il corso d’acqua aveva registrato alcuni episodi di tracimazione in prossimità della foce. Proseguono nello Spezzino gli interventi per i danni causati dai temporali di ieri pomeriggio. Alla Spezia i principali movimenti franosi hanno interessato via del Forno e via Montalbano. In via Nino Bixio, sempre ieri alla Spezia, sono state evacuate nove persone per l’allagamento dei piani terra. A Sarzana sono stati liberati alcuni sottopassi allagati e la Protezione Civile comunale continua a monitorare i livelli dei corsi d’acqua. La Sala Operativa della Protezione Civile regionale continua a monitorare l’evoluzione della perturbazione e la situazione sul territorio, in costante raccordo con i Comuni. Dalle 6 di questa mattina, giovedì 12 novembre, è scattata l’allerta arancione sul Levante ligure (zona C) e l'allerta gialla sul centro della regione (zona B) e sui versanti padani di Levante (zona E). Secondo i dati di Arpal, alle 5.30 sono stati rilevati 41 mm di pioggia a Novegigola, nel bacino del Magra. A Casale di Pignone sono caduti 33,6 mm in 30 minuti. A Castelnuovo Magra si sono registrati 194 mm in 13 ore e 226 mm nelle 24 ore. Nella notte il vento ha raggiunto i 70 km/h a Casoni di Suvero (Rocchetta di Vara) e i 61 km/h alla Spezia. L’afflusso di aria mite dal Nord Africa, associato al passaggio del fronte, mantiene alte le temperature. Questa mattina si registrano quasi 20 °C alla Spezia, 18 °C a Camogli e 17 °C a Sanremo. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In numerosi comuni della Toscana le scuole oggi sono rimaste chiuse. Tra questi ci sono Carrara, Massa, Aulla, Bagni di Lucca, Bagnone, Barga, Borgo a Mozzano, Buggiano, Casola, Comano, Coreglia, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescaglia, Pescia, Pieve Fosciana, Podenzana, Pontremoli, Seravezza, Stazzema, Tresana, Uzzano, Villafranca e Zeri. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Prato per quanto riguarda la Toscana. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Liguria, per la quale è stata diramata allerta meteo arancione. Precisamente a Casarza Ligure, Chiavari, La Spezia, Sestri Levante, Santo Stefano di Magra, Santa Margherita Ligure. Come ha spiegato l'esperto del Cnr Giulio Betti all'AdnKronos, tra oggi e domani venerdì 13 novembre si sentirà il passaggio della famosa tempesta Charles "che dapprima colpirà la Spagna e il Portogallo con piogge estreme, forti venti anche a 100km orari e poi si sposterà verso la Francia. La coda di questa perturbazione porterà piogge molto abbondanti su tutta l'Italia settentrionale e su tutte le regioni tirreniche peninsulari, quindi dalla Toscana fino alla Campania e poi anche la Calabria Tirrenica, mentre resteranno ai margini per via dei venti tutte le regioni adriatiche e la Sicilia. Anche la Sardegna sarà interessata da piogge abbondanti".

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