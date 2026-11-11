Leapmotor accelera nel 2026: oltre 106.000 auto consegnate a ottobre

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Leapmotor continua la propria espansione nel mercato automobilistico internazionale, registrando un nuovo primato nelle consegne globali. A ottobre 2026, il costruttore cinese ha raggiunto 106.127 vetture consegnate, con un incremento del 51% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Un risultato significativo, considerando che nell'ottobre 2025 le consegne di Leapmotor si erano fermate a circa 70.300 unità. In dodici mesi, quindi, il marchio ha incrementato i propri volumi mensili di oltre 35.800 automobili. Il dato assume particolare rilevanza perché rappresenta il quarto mese consecutivo sopra quota 100.000 consegne, confermando la continuità della crescita commerciale. Anche il bilancio dei primi dieci mesi evidenzia un andamento positivo. Tra gennaio e ottobre, Leapmotor ha consegnato complessivamente 772.666 vetture, registrando un aumento del 65,88% su base annua. La progressione riflette l'ampliamento delle attività del costruttore e il rafforzamento della sua presenza nei mercati internazionali, in un settore caratterizzato da una concorrenza sempre più intensa. Un altro traguardo riguarda il volume complessivo delle consegne dalla nascita del marchio, che alla fine di ottobre ha superato 1,9 milioni di automobili. Secondo quanto comunicato dall'azienda, Leapmotor mantiene la leadership tra le startup cinesi specializzate nei New Energy Vehicle, collocandosi tra i primi tre marchi NEV in Cina e tra i primi quattro a livello mondiale. Parallelamente alla crescita commerciale, prosegue lo sviluppo della gamma. Il 18 ottobre è stata introdotta sul mercato cinese la nuova Leapmotor A10s, evoluzione della famiglia A10, denominazione locale della B03X destinata ai mercati globali. Gli aggiornamenti interessano il design esterno, l'abitacolo e le dotazioni dedicate al comfort, con l'obiettivo di rafforzare la competitività del modello. La strategia del costruttore continua a concentrarsi sull'ampliamento dell'offerta e sul consolidamento della presenza internazionale.

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