(Adnkronos) – La società di ingegneria spagnola Esteyco, insieme a Hitachi Vantara e al partner tecnologico Quadrics Sistemas, ha realizzato una nuova infrastruttura digitale dedicata ad elaborare, conservare e proteggere gli enormi volumi di informazioni scientifiche alla base delle ricerche sul reattore sperimentale a fusione nucleare ITER e dello sviluppo delle tecnologie per l'energia pulita. Da oltre un decennio Esteyco contribuisce al programma internazionale occupandosi della modellazione del comportamento dei componenti critici e delle analisi sismiche necessarie a garantire l'operatività in sicurezza dell'impianto, attività che richiedono l'impiego costante di sistemi di calcolo ad alte prestazioni capaci di eseguire simulazioni complesse della durata di giorni o settimane. In passato, eventuali rallentamenti o interruzioni nell'architettura di archiviazione costringevano i team tecnici a riavviare da zero elaborazioni molto lunghe, motivo per cui l'azienda ha sottoposto a test diretti su carichi di lavoro reali un nuovo ambiente basato su Hitachi Virtual Storage Platform One (VSP One) Block prima di procedere all'adozione definitiva.

La virtualizzazione dello storage esistente tramite la piattaforma VSP One Block ha consentito a Quadrics di ridurre le finestre di manutenzione da diverse ore a circa cinque minuti, mentre l'architettura è in fase di estensione su due siti geograficamente distinti grazie all'installazione di un secondo sistema presso il data center di Barcellona, situato a oltre cinquecento chilometri dalla sede principale, collegato tramite replica asincrona con tecnologia Hitachi Universal Replicator per assicurare continuità operativa senza impattare sulle prestazioni di calcolo. Sul piano della protezione informatica e della conservazione a lungo termine, l'ambiente integra snapshot immutabili per il ripristino rapido in caso di corruzione dei file o attacchi informatici, affiancati dalla copia su storage secondario, dalla sincronizzazione con object storage tramite un fornitore di servizi gestiti e da regolari backup su nastro magnetico.

L'amministratore delegato di Esteyco Carlos García Acón ha commentato il legame tra affidabilità digitale e avanzamento delle ricerche energetiche: “Progetti ambiziosi come ITER possono cambiare il mondo, sbloccando il potenziale per un'energia pulita, accessibile e sovrana. Abbiamo bisogno della migliore tecnologia da fornitori come Hitachi Vantara per progredire rapidamente mantenendo il controllo. In questo progetto abbiamo visto che quando Hitachi Vantara promette una disponibilità dei dati del 100%, non si tratta di marketing, ma di una garanzia reale. Per Esteyco, questa affidabilità offre qualcosa di altrettanto importante: la fiducia per concentrarsi sulla risoluzione di alcune delle sfide ingegneristiche più complesse al mondo, mantenendo il controllo dei dati che rendono possibile il nostro lavoro”.

Octavian Tanase, chief product officer di Hitachi Vantara, ha sottolineato l'importanza del governo delle informazioni nei settori ad alta intensità tecnologica: “Quando si progetta il futuro dell'energia, non ci si può permettere di perdere il controllo dei dati che lo rendono possibile. Il nostro lavoro con Esteyco e Quadrics consiste nel fornire agli ingegneri le prestazioni, la resilienza e il controllo di cui hanno bisogno per spingere oltre i confini del possibile, dalla ricerca sulla fusione fino alla prossima generazione di energia pulita”.

José Luis Tallón, CEO e CTO di Quadrics, ha invece illustrato le sollecitazioni tecniche affrontate durante i collaudi delle simulazioni ingegneristiche: “Le nostre simulazioni comportano un'intensa attività di scrittura e presentano picchi estremi che mettono sotto stress gli array di archiviazione. Avevamo bisogno di una soluzione in grado di offrire le prestazioni richieste da Esteyco soddisfacendo al contempo rigorosi requisiti di protezione dei dati, replica e conservazione a lungo termine. Nei nostri test, VSP One Block ha gestito queste pressioni senza alcun problema”.

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