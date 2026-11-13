L’appello sui social di Jessica Scarpa: “Daraxonrasib per tutti i pazienti, firmate la petizione di Emanuela”

(Adnkronos) – "Questo tumore non regala tanto tempo, purtroppo, e noi dobbiamo combattere per provare a vivere un po' di più". Con queste parole Jessica Scarpa, 36 anni, da 2 anni malata di tumore al pancreas metastatico, si rivolge a chiunque la ascolti in un nuovo video pubblicato sui canali di Change.org Italia. Il suo invito è uno solo: "Firmare la petizione che chiede di rendere il daraxonrasib accessibile in tutta Italia". La petizione, oltre 42mila firme, è stata promossa da Emanuela, che ha la mamma malata, sui social di Change.org. "Mi chiamo Emanuela. Mia madre, un'instancabile combattente nella sua battaglia contro l'adenocarcinoma pancreatico, sta affrontando un momento critico. Dopo sei cicli di chemioterapia di prima linea, la sua terapia ha smesso di funzionare", scrive nella petizione. "Da quel momento cerchiamo un'alternativa. Esiste e si chiama daraxonrasib: un farmaco che potrebbe rallentare la progressione del suo tumore. Per questo – continua – chiedo al ministro della Salute Orazio Schillaci di accelerare l'accesso a daraxonrasib per uso compassionevole per i pazienti con tumore del pancreas e di lavorare perché il farmaco diventi disponibile anche in Europa". Da qui il video-appello di Jessica Scarpa per aiutare Emanuela, appello che ha superato le 200mila visualizzazione in 24 ore. Il 5 novembre la Regione Lombardia ha annunciato che acquisterà il farmaco, già disponibile negli Stati Uniti, per consentire a Jessica di curarsi all'ospedale di Lecco, dove è seguita. Una decisione accolta come una bellissima notizia, che però ha acceso i riflettori su una disparità: oggi, in Italia, l'accesso a questa terapia dipende dalle singole decisioni delle Regioni, da raccolte fondi private o dalla possibilità di andare all'estero. La voci di Jessica Scarpa e di Emanuela sono le ultime in ordine di tempo a chiedere di accelerare sul via libera definitivo dell'Ue al daraxonrasib contro il cancro al pancreas metastatico. In questi ultimi mesi è cresciuto il pressing per l'accesso al farmaco della speranza: dopo i ripetuti appelli del mondo scientifico e del Terzo settore (dagli oncologi dell'Aiom alla Fondazione Paola Marella Ets nata in memoria della conduttrice Tv, architetto e designer, morta nel 2024 per un tumore pancreatico), e le storie rimbalzate sulle pagine di cronaca (con lo speaker radiofonico Max Parisi volato negli Usa per ottenere la cura), la raccolta fondi per permettere la terapia, lanciata proprio da Scarpa, e l'interrogazione annunciata dall'eurodeputata di Fratelli d'Italia Lara Magoni. Obiettivo: chiedere alla Commissione europea di "dare risposte concrete a chi sta affrontando una delle malattie oncologiche più aggressive e consentire ai pazienti di accedere, nel più breve tempo possibile, alle nuove opportunità offerte dalla ricerca". In seguito al via libera a metà ottobre dell'Agenzia europea del farmaco Ema, con il parere positivo espresso dal comitato tecnico Chmp sul daraxonrasib nel trattamento dell'adenocarcinoma pancreatico metastatico, la palla è passata infatti alla Commissione Ue di cui Magoni sollecita l'ok. "Sono grata alla Regione Lombardia: questo farmaco mi dà la speranza di avere più tempo con i miei bambini – ha spiegato Jessica Scarpa – Ma non può essere una possibilità solo per me. Ci sono tante persone nella mia stessa situazione che non hanno tempo da perdere: per questo chiedo che il daraxonrasib venga approvato in Italia il prima possibile, per tutti". Nel video Jessica racconta che la sua è una battaglia per tutti i malati: "Il farmaco è indispensabile per ogni persona. Non è sicuro che funzioni per tutti, ma tutti abbiamo il diritto di provarci. Ognuno di noi ha dei bambini, dei nipoti, un fratello, una sorella, dei genitori: anche solo qualche giorno in più, per noi, è tanto".

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