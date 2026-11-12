La Ruota della Fortuna, Nicla Ozenda torna… tra il pubblico

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Ritorno a sorpresa a La Ruota della Fortuna. Il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha infatti riabbracciato Nicla Ozenda, la cantante dei Fortuna Six che faceva parte del cast della trasmissione ma che si è dovuta fermare per un problema alle corde vocali. La cantante, che mancava dal programma dallo scorso ottobre, si è seduta tra il pubblico in studio ed è stata salutata calorosamente da Scotti: "Nicla è venuta a trovarci, ora non può ancora parlare ma può mandare grandi baci", ha detto il conduttore in diretta, mentre le telecamere inquadravano il sorriso della donna, "grazie di essere tornata a trovarci, spero di rivederti presto, sei nel cuore di tutti noi". Lo scorso 19 ottobre Nicla aveva raccontato di dover lasciare temporaneamente La Ruota della Fortuna dopo che una diagnosi aveva individuato una cisti all'interno di una corda vocale, per cui è stato necessario sottoporsi a un'operazione: "Non vedo già l'ora di tornare, sono sicura che questo stop mi farà tornare più forte di prima", aveva detto, per poi chiarire sui social che continuare a esibirsi avrebbe potuto compromettere per sempre la sua voce.

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